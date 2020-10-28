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≡ Пропавшего Олега Ганю нашли полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40210
Пропавшего Олега Ганю нашли полицейские в Костанае
Отправлено: 28.10.20 - 13:26
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Олега заметили сотрудники УП г. Костанай старший лейтенант Виталий Воронин и капитан полиции Анатолий Шпикин на остановке в районе железнодорожного вокзала.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1457
Re: Пропавшего Олега Ганю нашли полицейские в Костанае
Отправлено: 28.10.20 - 13:26
#1
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Цитата:
Его доставили в УП г. Костанай для выяснения всех обстоятельств, после чего передадут родителям.


В смысле? Ему же 20 лет, совершеннолетний же уже. Что значит "передадут родителям"?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1826
Re: Пропавшего Олега Ганю нашли полицейские в Костанае
Отправлено: 28.10.20 - 13:36
#2
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костюм у него точно такой, как у Бората.
Цитата:
JereK:
Ему же 20 лет, совершеннолетний же уже.

по его внешнему виду, мне кажется что парень не совсем дееспособен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8309
Re: Пропавшего Олега Ганю нашли полицейские в Костанае
Отправлено: 28.10.20 - 20:22
#3
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Цитата:
юля елиссева:
костюм у него точно такой, как у Бората.

Чел мог бы на тик-токе подняться, как MC Сайлаубек, который щас на гелике гоняет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8309
Re: Пропавшего Олега Ганю нашли полицейские в Костанае
Отправлено: 28.10.20 - 20:24
#4
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Кто знает этот хит Сайлаубека?

Кимэнэ БАбак кимэ кименэ би бекТэ ма камана би бэт тэма таманэ бетТимэна бет тама фит тэма фаманэ ФЭТФаттэмэ фидемене самана СЭТБэтен фономене каманэ КЛЭТКлэттема кламане ждаманэ ГЛЭТЖломанэ си мена тамана ГЛЭТГлобана банамимэ паламэ МЭТБэтама форэме фламенэ флолинФлофтама филемэне флафонэ колэнБЭЖА, амона БЭЖАИмона бэа ма фолэнменэ камано КЭЗАБэтама фолимене фаманэ флак ти мене флак тыны флим эни шламон ШЛЭКШлактуми шлебеми камонэ КЛЭК!
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