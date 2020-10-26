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≡ 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40210
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 26.10.20 - 19:40
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При оплате безналичным способом стоимость проезда в автобусах будет почти в два раза ниже. Постановление, регламентирующее размер оплаты, опубликовал отдел ЖКХ Костаная на своей странице в Instagram.
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
415
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 09:49
#30
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А мне другой аспект интересен. У нас перевозчиков сколько? Четыре или больше. А система оплаты должна быть единой. Или каждый своё колхозить будет?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1826
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 10:32
#31
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Сегодня утром в автобусе 24-го маршрута увидела новенький валидатор. Можно будет платить приложив обычную банковскую карту. Водила сказал, что с понедельника система будет работать. На экране валидатора выбираешь свою цену проезда - 80,70 или 40 тенге, прикладываешь банковскую карту с бесконтактной оплатой. И тебе тут же распечатывается проездной билет. Всё четко и цивильно! не надо будет всякий раз мелочь с собой таскать.

[Исправлено: юля елиссева, 28.10.2020 - 10:35]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13260
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 10:34
#32
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Цитата:
elektron:
Каким образом, если остаётся теневая не обелеченая сторона за нал?

Вторая сторона - пассажиры совсем не заинтересована платить наличными.
Цитата:
elektron:
К этому нужно не население, а автобусников приучать

Это как? Пассажир скажет - да нафиг мне ваши карты?! И продолжит платить наличными.
Цитата:
elektron:
Стоимость проезда должна быть просто адекватной уровню жизни

А адекватной расходам она быть не должна?
Цитата:
lelik1375:
А система оплаты должна быть единой. Или каждый своё колхозить будет?

Единая, конечно. Там же видно будет сколько от какого перевозчика поступило. Ну или просто у каждого свой счёт будет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7547
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 11:02
#33
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Цитата:
юля елиссева:
Сегодня утром в автобусе 24-го маршрута

Ну что сказать,мало того что утром ,так ещё и в автобусе,сочувствую конечно :lol:
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
415
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 11:30
#34
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Цитата:
юля елиссева:
Можно будет платить приложив обычную банковскую карту.

И всё? А какихт-то карт для проезда не будет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5624
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 11:34
#35
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Цитата-/Сегодня утром в автобусе 24-го маршрута увидела/



О израильский доброволец уже на "родину" вернулся,даже в автобусах успел покататься, молодец,как отдохнул?)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1826
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 13:27
#36
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Цитата:
lelik1375:
И всё? А какихт-то карт для проезда не будет?

Наверное будут, но и возможность платить напрямую с банковской карты есть. И это радует
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13260
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 13:54
#37
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Цитата:
юля елиссева:
возможность платить напрямую с банковской карты есть. И это радует

Это действительно очень удобно. Рад за Кустанай)).
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
415
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 14:03
#38
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Ну взрослым удобно (хотя на мой взгляд - отдельная карта для проезда удобнее), а вот детям?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5624
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 14:13
#39
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Цитата-/Наверное будут, но и возможность платить напрямую с банковской карты есть. И это радует/



Тогда вопрос зачем нужны карты за 370 тнг? Чисто для пенсионеров и детям? Да и небыло нигде информации что можно будет с банковских карт оплачивать
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1127
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 14:15
#40
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Цитата:
юля елиссева:
приложив обычную банковскую карту.


И Каспи голд ?
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
415
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 14:42
#41
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Цитата:
abaika95:
Тогда вопрос зачем нужны карты за 370 тнг?

Откуда дровишки?
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3036
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 15:44
#42
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Цитата:
юля елиссева:
И тебе тут же распечатывается проездной билет. Всё четко и цивильно! не надо будет всякий раз мелочь с собой таскать.

Сколько времени занимает сие действо? Больше 5 секунд?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13260
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 19:51
#43
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Цитата:
Сергей_я:
Сколько времени занимает сие действо?

Всяко меньше чем поиск денег и отсчёт сдачи водителем.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5825
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 20:08
#44
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Главное карту не забыть и что бы она сработала.
А то появится свободный выбор почти в два раза больше за проезд заплатить. :lol:
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