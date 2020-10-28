Re: Активисты в суде требуют признать незаконными требования...

Отправлено: - 14:37

Это примерно из разряда: недавний календарь и перевод стрелок часов.



Есть "Закон о ЧП" - где ВСЯ власть на период ЧП переходит к начальнику Штаба. Он и Конституция, и Закон и мать родная.

Ну а кто НЕ ХОЧЕТ носит маску, пользоватся антисептиками, соблюдать санитарную дистанцию: флаг им в руки - ПИШУТ заявление( как перед операцией) что снимают ВСЮ ответственность с врачей, с властей, с санврачей и НЕ БУДУТ претендовать на лечение от ОРВИ и коронавируса - и вперёд: с песней по жизни.