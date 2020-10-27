Прогноз на 5 дней
ясно0°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 97% влажность
  • З-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40210
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 27.10.20 - 12:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов призвал казахстанцев сообщать о стоимости продуктов и товаров для мониторинга цен и получать за это деньги.
Читать новость

Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
926
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 28.10.20 - 12:57
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
магазины у дома в большинстве своём работают через калькулятор и на кассовом пробивают только сумму

Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома" как правило являются злостными нарушителями многих действующих законов и норм, Вы правы конечно.
Тем не менее - информации для изучения в базе ООФД более чем достаточно и без предлагаемых премий покупателям, поэтому инициатива министерства выглядит как минимум странно...
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1008
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 28.10.20 - 17:52
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома" как правило являются злостными нарушителями многих действующих законов и норм, Вы правы конечно.

Ха-ха-ха (два раза)! Вымирающие! Да судя по последним мировым событиям, это как раз-таки самый выигрышный сегмент рынка. Все эти огромные помещения супермаркетов являются разносчиками заразы, куда съезжаются горожане со всех районов города и со всех окрестных селений, заражая друг друга и оставляя своих микробов на многочисленных полках и товарном изобилиии. Уже миллион раз писал о том, что свободный доступ к товару еще аукнется всем в ближайшем будущем. Любой посетитель может взять в свои заразные руки любой продукт и тщательно покрыв его собственными, извергающимися из нутра вирусами, оставить для следующего покупателя.

А магазинчики у дома - это как камерный концерт для своих, давно знакомых посетителей. Все продукты подаются через прилавок, прямой доступ к товару только у продавца. Никто не кашляет на упаковки и не роняет на них бациллы. Да и простая статистика говорит о том, что риск заразиться тем больше, чем больше людей контактирует с рассматриваемым объектом.

Так что Ваш пассаж о вымирании в очередной раз свистит мимо цели как фанейра над городом мечты. Ну и чтобы два раза не вставать, приведите уж ссылку на закон, обязывающий магазины отправлять в налоговую сведения о ценах на товар? Или Вы просто для красного словца о каких-то злостно-сферических нарушениях в вакууме тут загнули?
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7547
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 28.10.20 - 18:41
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома"

Да всё норм.работаем как и работали,никто не умер,а даже наоборот новые пооткрывались,а если вы почитаете свежую прессу,то увидите ,что формат "Магазин у дома теперь активно "осваивают крупные сети,которые до этого строили только супер и гипермаркеты.
Кстати магазин у дома-это вовсе необязательно 43м2 перепланированной хрущёвки,а 100-200м2 в формате самообслужки вполне достаточно для спального района,что бы не тащиться на край света в гипер ради сомнительной выгоды в 500-1000тнг.
;-)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 81.09 Ko -