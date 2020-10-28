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≡ На сибирскую косулю охотились браконьеры в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40210
На сибирскую косулю охотились браконьеры в Костанайской области
Отправлено: 28.10.20 - 13:26
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Незаконным отстрелом занимались двое жителей п. Карабалык. Сейчас ведется досудебное расследование по ст. 337 ч.1 УК РК (незаконная охота с применением огнестрельного оружия), сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1826
Re: На сибирскую косулю охотились браконьеры в Костанайской...
Отправлено: 28.10.20 - 13:26
#1
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вопрос, а куда потом идет мясо изъятых у браконьеров косуль? Утилизируется через чей-то высокопоставленный желудок?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4203
Re: На сибирскую косулю охотились браконьеры в Костанайской...
Отправлено: 28.10.20 - 17:07
#2
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в архив видимо сдадут шкуры, рога или копыта, все остальное наверное съели в тот же день
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