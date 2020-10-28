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≡ Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40209
Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
Отправлено: 28.10.20 - 12:05
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Группа граждан подала в суд на Министерство здравоохранения РК и требует признать незаконными требования об ограничениях. Минздрав настаивает, что постановления главного санврача основаны на норме Конституции РК о защите здоровья населения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5624
Re: Активисты в суде требуют признать незаконными требования...
Отправлено: 28.10.20 - 12:05
#1
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Цитата-/в том числе кандидат медицинских наук Каиргали Конеев,/


Авторитетное мнение 80lvl



Цитата-/журналист из Караганды Анастасия Машнина/


Авторитетное мнение 1000lvl




Цитата-/основатель казахстанского движения ММА Анатолий Ким/


Авторитетно уровень:Бог!)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1127
Re: Активисты в суде требуют признать незаконными требования...
Отправлено: 28.10.20 - 14:37
#2
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Это примерно из разряда: недавний календарь и перевод стрелок часов.

Есть "Закон о ЧП" - где ВСЯ власть на период ЧП переходит к начальнику Штаба. Он и Конституция, и Закон и мать родная.
Ну а кто НЕ ХОЧЕТ носит маску, пользоватся антисептиками, соблюдать санитарную дистанцию: флаг им в руки - ПИШУТ заявление( как перед операцией) что снимают ВСЮ ответственность с врачей, с властей, с санврачей и НЕ БУДУТ претендовать на лечение от ОРВИ и коронавируса - и вперёд: с песней по жизни.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1127
Re: Активисты в суде требуют признать незаконными требования...
Отправлено: 28.10.20 - 14:38
#3
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Цитата:
abaika95:
основатель казахстанского движения ММА Анатолий Ким


Почему он ещё не на зоне: непорядок.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1826
Активисты в суде требуют признать незаконными требования санврачей о масках, антисептиках и дистанции
Отправлено: 28.10.20 - 14:56
#4
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Цитата:
ACROS:
де ВСЯ власть на период ЧП переходит к начальнику Штаба.

но ведь режим ЧП давно снят...
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