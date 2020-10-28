Re: Требование об обязательном наличии справки о ПЦР-тесте у...

Отправлено: - 14:24

Не понятно: а, если наш казахстанец, уже будучи, не дай конечно, заражённым в стране где он находился, сам того не зная и без ПЦР справки , при перелёте заразит окружающих и контактирующих с ним людей ( экипаж, стюардес, соседей по креслу, персонал аэровокзала, таможеников, погранцов ). Пусть он потом хоть десять дней сидит в карантине: - он же уже заразил людей.