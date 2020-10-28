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≡ Требование об обязательном наличии справки о ПЦР-тесте у прилетающих в страну казахстанцев отменили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40209
Требование об обязательном наличии справки о ПЦР-тесте у прилетающих в страну казахстанцев отменили
Отправлено: 28.10.20 - 10:02
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Граждане РК могут возвращаться в Казахстан международными авиарейсами без ПЦР-тестов. Без ПЦР-справки не будут пускать на борт самолётов только иностранных граждан.
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
415
Re: Требование об обязательном наличии справки о ПЦР-тесте у...
Отправлено: 28.10.20 - 10:02
#1
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Клоунада ни дать ни взять... То надо, то не надо. То опять надо, то опять не надо. Завтра какие новости? Снова надо?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1127
Re: Требование об обязательном наличии справки о ПЦР-тесте у...
Отправлено: 28.10.20 - 14:24
#2
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Не понятно: а, если наш казахстанец, уже будучи, не дай конечно, заражённым в стране где он находился, сам того не зная и без ПЦР справки , при перелёте заразит окружающих и контактирующих с ним людей ( экипаж, стюардес, соседей по креслу, персонал аэровокзала, таможеников, погранцов ). Пусть он потом хоть десять дней сидит в карантине: - он же уже заразил людей.
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