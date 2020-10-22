Отправлено: - 21:14

Я вам могу тысячу примеров привести, где владелец 50 бусиков имеет еще и 5-7 легковых машин. Это простое воровство определенного бизнеса

Цитата:Какое это воровство? Это чистой воды конкуренция. Что вам мешает купить легковушки и забирать с адреса на адрес?А наш автовокзал- это стыдоба и позорище. Отрыжка 90-х. И если уж не своим транспортом, то в Челябинск,(как пример), я вашими автобусами не поеду. Я закажу бус и меня с адреса заберут и до адреса доставят. И доеду я гораздо быстрее и с комфортом.А Индрайвер запретить- запрещайте, другой нарисуют, благо, умельцев полно.Кстати, такси Народное, уже в эти выходные посмотрим, насколько вы близки к народу))))