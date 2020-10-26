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80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40209
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 26.10.20 - 19:40
При оплате безналичным способом стоимость проезда в автобусах будет почти в два раза ниже. Постановление, регламентирующее размер оплаты, опубликовал отдел ЖКХ Костаная на своей странице в Instagram.
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Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 09:49
А мне другой аспект интересен. У нас перевозчиков сколько? Четыре или больше. А система оплаты должна быть единой. Или каждый своё колхозить будет?
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 10:32
Сегодня утром в автобусе 24-го маршрута увидела новенький валидатор. Можно будет платить приложив обычную банковскую карту. Водила сказал, что с понедельника система будет работать. На экране валидатора выбираешь свою цену проезда - 80,70 или 40 тенге, прикладываешь банковскую карту с бесконтактной оплатой. И тебе тут же распечатывается проездной билет. Всё четко и цивильно! не надо будет всякий раз мелочь с собой таскать.
[Исправлено: юля елиссева, 28.10.2020 - 10:35]
[Исправлено: юля елиссева, 28.10.2020 - 10:35]
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 10:34
Цитата:
Вторая сторона - пассажиры совсем не заинтересована платить наличными.
Цитата:
Это как? Пассажир скажет - да нафиг мне ваши карты?! И продолжит платить наличными.
Цитата:
А адекватной расходам она быть не должна?
Цитата:
Единая, конечно. Там же видно будет сколько от какого перевозчика поступило. Ну или просто у каждого свой счёт будет.
elektron:
Каким образом, если остаётся теневая не обелеченая сторона за нал?
Каким образом, если остаётся теневая не обелеченая сторона за нал?
Вторая сторона - пассажиры совсем не заинтересована платить наличными.
Цитата:
elektron:
К этому нужно не население, а автобусников приучать
К этому нужно не население, а автобусников приучать
Это как? Пассажир скажет - да нафиг мне ваши карты?! И продолжит платить наличными.
Цитата:
elektron:
Стоимость проезда должна быть просто адекватной уровню жизни
Стоимость проезда должна быть просто адекватной уровню жизни
А адекватной расходам она быть не должна?
Цитата:
lelik1375:
А система оплаты должна быть единой. Или каждый своё колхозить будет?
А система оплаты должна быть единой. Или каждый своё колхозить будет?
Единая, конечно. Там же видно будет сколько от какого перевозчика поступило. Ну или просто у каждого свой счёт будет.
(Уважаемые пользователи)
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- 16.05.11
- Сообщений:
- 7546
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 11:02
Цитата:
Ну что сказать,мало того что утром ,так ещё и в автобусе,сочувствую конечно
юля елиссева:
Сегодня утром в автобусе 24-го маршрута
Сегодня утром в автобусе 24-го маршрута
Ну что сказать,мало того что утром ,так ещё и в автобусе,сочувствую конечно
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 11:30
Цитата:
И всё? А какихт-то карт для проезда не будет?
юля елиссева:
Можно будет платить приложив обычную банковскую карту.
Можно будет платить приложив обычную банковскую карту.
И всё? А какихт-то карт для проезда не будет?
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 11:34
Цитата-/Сегодня утром в автобусе 24-го маршрута увидела/
О израильский доброволец уже на "родину" вернулся,даже в автобусах успел покататься, молодец,как отдохнул?)
О израильский доброволец уже на "родину" вернулся,даже в автобусах успел покататься, молодец,как отдохнул?)
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 13:27
Цитата:
Наверное будут, но и возможность платить напрямую с банковской карты есть. И это радует
lelik1375:
И всё? А какихт-то карт для проезда не будет?
И всё? А какихт-то карт для проезда не будет?
Наверное будут, но и возможность платить напрямую с банковской карты есть. И это радует
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 13:54
Цитата:
Это действительно очень удобно. Рад за Кустанай)).
юля елиссева:
возможность платить напрямую с банковской карты есть. И это радует
возможность платить напрямую с банковской карты есть. И это радует
Это действительно очень удобно. Рад за Кустанай)).
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 14:03
Ну взрослым удобно (хотя на мой взгляд - отдельная карта для проезда удобнее), а вот детям?
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 14:13
Цитата-/Наверное будут, но и возможность платить напрямую с банковской карты есть. И это радует/
Тогда вопрос зачем нужны карты за 370 тнг? Чисто для пенсионеров и детям? Да и небыло нигде информации что можно будет с банковских карт оплачивать
Тогда вопрос зачем нужны карты за 370 тнг? Чисто для пенсионеров и детям? Да и небыло нигде информации что можно будет с банковских карт оплачивать
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 1127
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 14:15
Цитата:
И Каспи голд ?
юля елиссева:
приложив обычную банковскую карту.
приложив обычную банковскую карту.
И Каспи голд ?
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 14:42
Цитата:
Откуда дровишки?
abaika95:
Тогда вопрос зачем нужны карты за 370 тнг?
Тогда вопрос зачем нужны карты за 370 тнг?
Откуда дровишки?
(Полноправные пользователи)
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- 05.07.13
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- 3036
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 28.10.20 - 15:44
Цитата:
Сколько времени занимает сие действо? Больше 5 секунд?
юля елиссева:
И тебе тут же распечатывается проездной билет. Всё четко и цивильно! не надо будет всякий раз мелочь с собой таскать.
И тебе тут же распечатывается проездной билет. Всё четко и цивильно! не надо будет всякий раз мелочь с собой таскать.
Сколько времени занимает сие действо? Больше 5 секунд?
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