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≡ Пропавшего Олега Ганю нашли полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40209
Пропавшего Олега Ганю нашли полицейские в Костанае
Отправлено: 28.10.20 - 13:26
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Олега заметили сотрудники УП г. Костанай старший лейтенант Виталий Воронин и капитан полиции Анатолий Шпикин на остановке в районе железнодорожного вокзала.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1457
Re: Пропавшего Олега Ганю нашли полицейские в Костанае
Отправлено: 28.10.20 - 13:26
#1
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Цитата:
Его доставили в УП г. Костанай для выяснения всех обстоятельств, после чего передадут родителям.


В смысле? Ему же 20 лет, совершеннолетний же уже. Что значит "передадут родителям"?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1825
Re: Пропавшего Олега Ганю нашли полицейские в Костанае
Отправлено: 28.10.20 - 13:36
#2
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костюм у него точно такой, как у Бората.
Цитата:
JereK:
Ему же 20 лет, совершеннолетний же уже.

по его внешнему виду, мне кажется что парень не совсем дееспособен.
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