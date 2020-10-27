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≡ Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40209
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 27.10.20 - 12:38
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Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов призвал казахстанцев сообщать о стоимости продуктов и товаров для мониторинга цен и получать за это деньги.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
926
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 28.10.20 - 12:57
#15
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Цитата:
Добринцофф:
магазины у дома в большинстве своём работают через калькулятор и на кассовом пробивают только сумму

Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома" как правило являются злостными нарушителями многих действующих законов и норм, Вы правы конечно.
Тем не менее - информации для изучения в базе ООФД более чем достаточно и без предлагаемых премий покупателям, поэтому инициатива министерства выглядит как минимум странно...
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