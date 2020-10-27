Отправлено: - 12:57

Добринцофф:

магазины у дома в большинстве своём работают через калькулятор и на кассовом пробивают только сумму

Цитата:Да, эти вымирающие как сегмент рынка "магазины у дома" как правило являются злостными нарушителями многих действующих законов и норм, Вы правы конечно.Тем не менее - информации для изучения в базе ООФД более чем достаточно и без предлагаемых премий покупателям, поэтому инициатива министерства выглядит как минимум странно...