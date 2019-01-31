На этот раз некоторые интернет-издания погнали дискуссионную волну по поводу гипотетических действий российского руководства, направленных на ускоренную трансформацию ЕАЭС в политический союз. Читать новость
Vit: Нет. Кайрат. В беларуссии так же одна, две кх живёт. Все остальное это левые наклейки. Тыщи в "процветающей" стране. люди работают вахтом в рф.
На мой взгляд текущий год для беларусского народа будет решающим, отмечают Беларусь заинтересована в предоставлении кредита от ЕБРР на 1 миллиард долларов. Кредитные ресурсы будут направлены крупным государственным банкам, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики Беларуси.
Виталий, если действительно как ты отмечаешь, что многие жители РБ работают вахтовым методом в РФ, тогда у последних тоже безработица будет, причины мы знаем, работы своим будет недостаточно. Многие трудовые мигранты будут вынуждены возвратиться к себе на родину, не только белорусы, но и другие. Главное чтобы Батька выделяемые кредиты потратил правильно на развитие, модернизацию страны в целом и её инфраструктуры и.т.д. Батька говорил, что белорусы самый трудолюбивый народ в постсоветском пространстве и я ему верю, надеюсь у них всё получится.
Kairat stayer: На мой взгляд текущий год для беларусского народа будет решающим...
Комсомолка отмечает, что Москва ответила категорическим отказом на требование Минска снизить цены на российский газ, экспортируемый в союзную республику. Приступить к переговорам о поставках «голубого топлива» в будущем году наша страна согласится только после устранения существующих долгов перед «Газпромом», оцениваемых в $165 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко погашать обязательства не собирается и обвиняет Россию в поставках некачественного сырья и завышенной стоимости энергоресурсов. Наиболее цивилизованным выходом из критической ситуации будет судебное разбирательство в европейских арбитражах, но подобные процессы обычно отнимают несколько лет.
При этом ранее отмечали на форуме, что Германия покупает газ из РФ по 70 долларов, а союзник РБ по 127 долларов за 1 тысяч кубометров. В августе текущего года в Белоруссии будут проведены очередные выборы главы государства, посмотрим как всё сложится.
На выражение Венедиктова: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену, чтобы он согласился на создание союзного государства. В свою очередь на встрече с коллективами крупнейших СМИ РБ вчера 09.07.2020 года, Батька заявил, что суверенитет и независимость не продаются.
Как отметил выше 01 февраля текущего года, в посте за № 18: Всему, что транслируют, прогнозируют или пишут конечно нельзя верить.
Тем не менее на днях международный валютный фонд (МВФ) опубликовал за текущий год информацию среди стран по внутреннему валовому продукту на душу населения (ВВП на душу населения).
Для сравнения по странам входящим ЕАЭС ситуация выглядит следующим образом:
1. Россия на одного гражданина ВВП - 9,97 тысяч долларов. 2. Казахстан - 8,78 тысяч долларов. 3. Белоруссия - 6,13 тысяч долларов. 4. Армения - 4,31 тысяч долларов. 5. Кыргызстан - 1,15 тысяч долларов.
При этом эксперты МВФ прогнозируют, что к 2025 году Казахстан обгонит Россию и увеличит данный показатель с текущих 8,78 тыс. долларов до 13,09 тыс. долларов, а последние будут на уровне Туркмении, примерно 12,85 тысяч долларов.
На мой взгляд, как отмечали выше этот год для Белоруссии трудный и решающий, экономика которых субсидируется РФ. Пока не известно будет тесная интеграция или нет. Если в перспективе будет, тогда ихнее нынешнее ВВП 6,13 нужно будет подтягивать до ВВП РФ, вливать дополнительно средства, посмотрим.
Для сравнения у Финнов ВВП составляет 48,46 тысяч долларов, более 5 раз больше чем у нас (8,78).
Да уж, за финнов в начале 2018 года медняку говорил, что они заслуживают уважения, цитирую:
Кайрат стайер: Да, оставь ты Финнов в покое, я же ранее отметил, что заслуживают уважения, молодцы! Советская Власть отпустили их с миром, без всякого сожаления благодаря дедушке Ленину. Даже А.С.Пушкин в своё время, к ним пренебрежительно относился: «По мшистым, топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца.». Типа, чего с них взять-Чухонцев, однако они доказали свою жизнеспособность и оказались впереди нас. В том и дело у них был свой путь развития, отличающейся от Советов. На счёт обладателей второй экономики, народ очень трудолюбивый, они экономически всех будут прибирать, нам главное не пожелтеть от их натиска.
Посмотрим, это же эксперты МВФ прогнозируют. Выше в посте за № 18 отметил, что всем верить нельзя. Тем более страна с гигантскими запасами полезных ископаемых, ну и очередные модернизации, толчки, прорывы планируются.
По телевизору лет 50 говорят Запад загнивает, по ссылке в посте за № 34 ВВП Германии посмотрел. Оказывается составляет 45,47 тысяч долларов на душу. Странно, без нефти, газа и других полезных ископаемых, чёта всё равно не загниваете.
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