Отправлено: - 13:02

Vit:

Нет. Кайрат. В беларуссии так же одна, две кх живёт. Все остальное это левые наклейки. Тыщи в "процветающей" стране. люди работают вахтом в рф.

Цитата:На мой взгляд текущий год для беларусского народа будет решающим, отмечают Беларусь заинтересована в предоставлении кредита от ЕБРР на 1 миллиард долларов. Кредитные ресурсы будут направлены крупным государственным банкам, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики Беларуси.Виталий, если действительно как ты отмечаешь, что многие жители РБ работают вахтовым методом в РФ, тогда у последних тоже безработица будет, причины мы знаем, работы своим будет недостаточно. Многие трудовые мигранты будут вынуждены возвратиться к себе на родину, не только белорусы, но и другие. Главное чтобы Батька выделяемые кредиты потратил правильно на развитие, модернизацию страны в целом и её инфраструктуры и.т.д. Батька говорил, что белорусы самый трудолюбивый народ в постсоветском пространстве и я ему верю, надеюсь у них всё получится.Подробнее здесь: