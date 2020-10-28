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≡ Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40209
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 10:30
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Фильмы, основанные на реальных событиях, смотреть еще интереснее. Иногда очень сложно представить, что происходящее на экране когда-то было с настоящими людьми.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1825
Re: Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории...
Отправлено: 28.10.20 - 10:30
#1
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Лучше бы Бората 2 показали...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8304
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 10:33
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Лучше бы Бората 2 показали...

Дык, уже показали ведь)
Надо выкупать права на франшизу, иначе третья часть не заставит себя долго ждать.
А еще можно ответку снять, про амеров в КЗ, у них своих "закидонов" еще на пару серий хватит )

[Исправлено: maxsaf, 28.10.2020 - 10:55]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8304
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 11:03
#3
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Во второй части трэша конечно хватает, но это скорее лишь для того, чтобы привлечь внимание к действительно серьезным вопросам. На первом месте конечно права женщин, следом, пожалуй, ксенофобия. А, чуть не забыл - тема коронавируса тоже упоминается постоянно.

[Исправлено: maxsaf, 28.10.2020 - 11:21]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5623
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 11:33
#4
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Главные спецы по прекрасному кину уже отписались,советую посмаковать великий киношедевр "зелёный слоник" ) жду рецензии
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8304
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 11:36
#5
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Цитата:
abaika95:
Главные спецы по прекрасному кину уже отписались

Первая часть с горем пополам четверть миллиарда собрала - требуйте половину на законных основаниях)) а сколько вы на своем слонике заработали?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5623
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 11:37
#6
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Цитата-/сколько вы на своем слонике заработали?))/



Вы сначала посмотрите потом беритесь судит чей он) там вроде как раз аллегория на жизнь канадскую прослеживается,жду рецензии)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8304
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 11:45
#7
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Цитата:
abaika95:
жду рецензии)

Для моей рецензии одной вашей рекомендации маловато будет)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5623
Re: Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории...
Отправлено: 28.10.20 - 11:53
#8
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Цитата-/Для моей рецензии одной вашей рекомендации маловато будет)/


"Смотри какой важный курица" цитата из вашего любимого фильма)

Ладно,тогда бомжа с помойки попрошу он рецензию напишет) будем ждать
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8304
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 12:03
#9
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Цитата:
abaika95:
цитата из вашего любимого фильма)

Цитата из моего любимого фильма: "Не пытайся согнуть ложку. Это невозможно. Для начала нужно понять главное. — Ложки не существует." :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5623
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 12:08
#10
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Цитата-/Цитата из моего любимого фильма:/



Скажи что ты любишь и я скажу кто ты......)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8304
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 12:16
#11
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Цитата:
abaika95:
тогда бомжа с помойки попрошу он рецензию напишет

Скажи мне, кто твой друг... ))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20326
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 12:19
#12
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Лучший фильм, последних - лет.
Это фильмы - Борат... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5623
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 12:33
#13
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Цитата-/Скажи мне, кто твой друг../




А кто сказал что он мой друг?)




Цитата-/Лучший фильм, последних - лет.Это фильмы - Борат.../



О ещё один любитель "умных" фильмов подъехал,ну ниче бывает)
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