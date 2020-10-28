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Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40209
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 10:30
Фильмы, основанные на реальных событиях, смотреть еще интереснее. Иногда очень сложно представить, что происходящее на экране когда-то было с настоящими людьми.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1825
Re: Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории...
Отправлено: 28.10.20 - 10:30
Лучше бы Бората 2 показали...
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 10:33
Цитата:
Дык, уже показали ведь)
Надо выкупать права на франшизу, иначе третья часть не заставит себя долго ждать.
А еще можно ответку снять, про амеров в КЗ, у них своих "закидонов" еще на пару серий хватит )
[Исправлено: maxsaf, 28.10.2020 - 10:55]
юля елиссева:
Лучше бы Бората 2 показали...
Лучше бы Бората 2 показали...
Дык, уже показали ведь)
Надо выкупать права на франшизу, иначе третья часть не заставит себя долго ждать.
А еще можно ответку снять, про амеров в КЗ, у них своих "закидонов" еще на пару серий хватит )
[Исправлено: maxsaf, 28.10.2020 - 10:55]
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 11:03
Во второй части трэша конечно хватает, но это скорее лишь для того, чтобы привлечь внимание к действительно серьезным вопросам. На первом месте конечно права женщин, следом, пожалуй, ксенофобия. А, чуть не забыл - тема коронавируса тоже упоминается постоянно.
[Исправлено: maxsaf, 28.10.2020 - 11:21]
[Исправлено: maxsaf, 28.10.2020 - 11:21]
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 11:33
Главные спецы по прекрасному кину уже отписались,советую посмаковать великий киношедевр "зелёный слоник" ) жду рецензии
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 11:36
Цитата:
Первая часть с горем пополам четверть миллиарда собрала - требуйте половину на законных основаниях)) а сколько вы на своем слонике заработали?))
abaika95:
Главные спецы по прекрасному кину уже отписались
Главные спецы по прекрасному кину уже отписались
Первая часть с горем пополам четверть миллиарда собрала - требуйте половину на законных основаниях)) а сколько вы на своем слонике заработали?))
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 11:37
Цитата-/сколько вы на своем слонике заработали?))/
Вы сначала посмотрите потом беритесь судит чей он) там вроде как раз аллегория на жизнь канадскую прослеживается,жду рецензии)
Вы сначала посмотрите потом беритесь судит чей он) там вроде как раз аллегория на жизнь канадскую прослеживается,жду рецензии)
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 11:45
Цитата:
Для моей рецензии одной вашей рекомендации маловато будет)
abaika95:
жду рецензии)
жду рецензии)
Для моей рецензии одной вашей рекомендации маловато будет)
Re: Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории...
Отправлено: 28.10.20 - 11:53
Цитата-/Для моей рецензии одной вашей рекомендации маловато будет)/
"Смотри какой важный курица" цитата из вашего любимого фильма)
Ладно,тогда бомжа с помойки попрошу он рецензию напишет) будем ждать
"Смотри какой важный курица" цитата из вашего любимого фильма)
Ладно,тогда бомжа с помойки попрошу он рецензию напишет) будем ждать
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 12:03
Цитата:
Цитата из моего любимого фильма: "Не пытайся согнуть ложку. Это невозможно. Для начала нужно понять главное. — Ложки не существует."
abaika95:
цитата из вашего любимого фильма)
цитата из вашего любимого фильма)
Цитата из моего любимого фильма: "Не пытайся согнуть ложку. Это невозможно. Для начала нужно понять главное. — Ложки не существует."
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 12:08
Цитата-/Цитата из моего любимого фильма:/
Скажи что ты любишь и я скажу кто ты......)
Скажи что ты любишь и я скажу кто ты......)
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 12:16
Цитата:
Скажи мне, кто твой друг... ))
abaika95:
тогда бомжа с помойки попрошу он рецензию напишет
тогда бомжа с помойки попрошу он рецензию напишет
Скажи мне, кто твой друг... ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20326
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 12:19
Лучший фильм, последних - лет.
Это фильмы - Борат...
Это фильмы - Борат...
Фильмы, основанные на реальных событиях | Настоящие истории о людях
Отправлено: 28.10.20 - 12:33
Цитата-/Скажи мне, кто твой друг../
А кто сказал что он мой друг?)
Цитата-/Лучший фильм, последних - лет.Это фильмы - Борат.../
О ещё один любитель "умных" фильмов подъехал,ну ниче бывает)
А кто сказал что он мой друг?)
Цитата-/Лучший фильм, последних - лет.Это фильмы - Борат.../
О ещё один любитель "умных" фильмов подъехал,ну ниче бывает)
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