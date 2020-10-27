Надо, думать, так: рейдовые группы по мониторингу цен на рынках и магазинах уже ИМ надоели, или же им ЛЕНЬ ходить по шумно-крикливым местам ( не барское - это дело, с челядью ругаться), да к их приходу ценник меняется в сторону уменьшения, потом наоборот. И почему бы не платить - не со своего же кармана.
Скоро и деятельность мониторинговых групп по проверке масочного режима будут проводиться в онлайн режиме - заставят все магазины установить видеокамеры ( как ККА с онлайн фиксации) и подключиться к какой нибудь централизованной системе.
Мониторинговый бред проникает все глубже в различные сферы нашей деятельности. Раньше только бабки мониторили обстановку вокруг лавочек, да милиционеры собирали сводки с полей. Остальные все работали. Теперь сплошные мониторинговые группы придумывают разные приемы и методы, чтобы показать свою значимость для народного хозяйства. И где-то же находят деньги на зарплату, на оборудование, откуда-то уже и на кэшбэки деньги появились. Когда все опомнятся и начнут вкалывать, а не заниматься ИБД? Цитата:
ACROS: Скоро и деятельность мониторинговых групп по проверке масочного режима будут проводиться в онлайн режиме - заставят все магазины установить видеокамеры ( как ККА с онлайн фиксации) и подключиться к какой нибудь централизованной системе.
А потом обяжут делать поверку видеокамер раз в год в определенных организациях. А для профилактической протирки оптической оси покупать только лицензионное средство от производителей, указанных в утвержденном списке.
Вообще неплохая идея, может хоть инфляцию будут ближе к реальной показывать, а не красивые 4%. Но смысл это делать? Все чеки сейчас передаются в oofd.kz и собирали бы данные оттуда автоматически. Плёвый вопрос для уровня министерства.
Что бы у людей была причина, требовать чек. Требуешь чек - пробиваешь кассу. Пробиваешь кассу - налоги. Налоги- пополнение бюджета. По копейке - хоть что то в бюджет попадёт. Президент №2 льготы пораздавал, а бюджет - не бездонный.
Нет. ООФД получает весь чек целиком, как вы его выбили. А согласно требованиям НК к содержанию информации в чеке ККМ среди прочего там должна быть информация по ТРУ: наименование, цена за единицу и т.д. Так что это вполне внятный источник информации, за которую зачем-то собрались премировать потребителей... Зайдите в свой ЛК ООФД, посмотрите свои чеки - как они отображаются.
Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
- 48 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 104.1 Ko -