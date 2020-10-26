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80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40204
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 26.10.20 - 19:40
При оплате безналичным способом стоимость проезда в автобусах будет почти в два раза ниже. Постановление, регламентирующее размер оплаты, опубликовал отдел ЖКХ Костаная на своей странице в Instagram.
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Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 376
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 10:27
себе на бутерброд с маслом
Так достали эти бутерброды . С утра нет сотовой ни Билайна , ни Алтела. Вот и учитесь сельчане на удаленке
Так достали эти бутерброды . С утра нет сотовой ни Билайна , ни Алтела. Вот и учитесь сельчане на удаленке
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 10:30
Цитата:
Ну вот даже сам тов.ЮДжин стал участником мутных схем "черных автобусников"
А почему не возмутился,где гражданская позиция?
yudjin:
Я ей говорю, а билет? А она... "Вы только тихо сидите!" и не обелетила,
Я ей говорю, а билет? А она... "Вы только тихо сидите!" и не обелетила,
Ну вот даже сам тов.ЮДжин стал участником мутных схем "черных автобусников"
А почему не возмутился,где гражданская позиция?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7010
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 10:38
Цитата:
Возмутился... в глубине души)...Озвучить времени не было...
Добринцофф:
А почему не возмутился,где гражданская позиция?
А почему не возмутился,где гражданская позиция?
Возмутился... в глубине души)...Озвучить времени не было...
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 11:01
Цитата-/А что помешает водителю брать те же 80 тенге наличкой мимо кассы? Дайте, угадаю ... мониторинговые группы!/
А что мешает водителю сейчас брать 80 тнг мимо кассы? Дайте угадаю,камеры!
Цитата-/Запомни, гражданин, любые новшества и внедрения ты будешь оплачивать из своего собственного кармана./
Цон ввел онлайн получение документов,новшество,ты оплачиваешь теперь что-нибудь? )
Цитата-/Выгоден этот контроль только государству, но если ты думаешь, что ты и есть государство, то это горькое заблуждение./
Я не могу быть государством потомучто
Государство это Я! Сказал Людовик 14 так что место уже занято)
А что мешает водителю сейчас брать 80 тнг мимо кассы? Дайте угадаю,камеры!
Цитата-/Запомни, гражданин, любые новшества и внедрения ты будешь оплачивать из своего собственного кармана./
Цон ввел онлайн получение документов,новшество,ты оплачиваешь теперь что-нибудь? )
Цитата-/Выгоден этот контроль только государству, но если ты думаешь, что ты и есть государство, то это горькое заблуждение./
Я не могу быть государством потомучто
Государство это Я! Сказал Людовик 14 так что место уже занято)
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 11:08
Цитата-/Конечно, таки изыски нашим акиматовским "умам" вообще не досягаемы/
Такие изыски зависят от "хотелки" автобусников,сколько они сиськи мяли чтобы цену на проезд повысить но валидаторы не ставить? Тут хотябы стандартную цену согласились оставить
Такие изыски зависят от "хотелки" автобусников,сколько они сиськи мяли чтобы цену на проезд повысить но валидаторы не ставить? Тут хотябы стандартную цену согласились оставить
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1007
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 27.10.20 - 12:51
Цитата:
Ну и зачем в таком случае множить сущности? Деньги девать некуда?
Цитата:
Просто все затраты на госновшества включаются в МРП, который каждый год растет и тебе всю модернизацию рано или поздно придется оплачивать опосредованно, хоть ты онлайн, хоть пешколайн. Но некоторым все-равно упорно кажется, что они пользуются госуслугами совершенно бесплатно.
А в автобусах предпринимательская среда, в которой даже для вида бесплатно ничего не будет делаться. Хотя могут быть врЕменные акции, чтобы дать людям привыкнуть, а потом капиталисты все равно свое сдерут. Так что придется оплачивать валидаторы, так же как и счетчики и другие навязываемые "новшества".
Цитата:
Он 14-й, ты 95-й. Все вы там греетесь возле казны, одни ближе, другие чуть подальше.
Цитата:
Надолго ли? Ведь них теперь появился весомый повод поднять цены - модернизация!
abaika95:
А что мешает водителю сейчас брать 80 тнг мимо кассы? Дайте угадаю,камеры!
А что мешает водителю сейчас брать 80 тнг мимо кассы? Дайте угадаю,камеры!
Ну и зачем в таком случае множить сущности? Деньги девать некуда?
Цитата:
abaika95:
Цон ввел онлайн получение документов,новшество,ты оплачиваешь теперь что-нибудь? )
Цон ввел онлайн получение документов,новшество,ты оплачиваешь теперь что-нибудь? )
Просто все затраты на госновшества включаются в МРП, который каждый год растет и тебе всю модернизацию рано или поздно придется оплачивать опосредованно, хоть ты онлайн, хоть пешколайн. Но некоторым все-равно упорно кажется, что они пользуются госуслугами совершенно бесплатно.
А в автобусах предпринимательская среда, в которой даже для вида бесплатно ничего не будет делаться. Хотя могут быть врЕменные акции, чтобы дать людям привыкнуть, а потом капиталисты все равно свое сдерут. Так что придется оплачивать валидаторы, так же как и счетчики и другие навязываемые "новшества".
Цитата:
abaika95:
Государство это Я! Сказал Людовик 14 так что место уже занято)
Государство это Я! Сказал Людовик 14 так что место уже занято)
Он 14-й, ты 95-й. Все вы там греетесь возле казны, одни ближе, другие чуть подальше.
Цитата:
abaika95:
Тут хотябы стандартную цену согласились оставить
Тут хотябы стандартную цену согласились оставить
Надолго ли? Ведь них теперь появился весомый повод поднять цены - модернизация!
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 27.10.20 - 15:00
Цитата-/Ну и зачем в таком случае множить сущности? Деньги девать некуда?/
Так во многих автобусах так и так стоят камеры,если уже не во всех)
Цитата-/Просто все затраты на госновшества включаются в МРП, который каждый год растет и тебе всю модернизацию рано или поздно придется оплачивать опосредованно, хоть ты онлайн, хоть пешколайн/
Так всё в этой жизни приходится опосредованно оплачивать только что-то ещё конкретно из кармана,вроде как капитализм на дворе не ? Союз с таким не справился и упал бездыханно)
Цитата-/Так что придется оплачивать валидаторы, так же как и счетчики и другие навязываемые "новшества"./
Валидаторы так и так оплатятся из кармана тех кто за 150 будет ездить и да карточки то не бесплатно будут раздавать на семью 2-3 всеровно придется преобрести это как раз и будет цена за установку
Цитата-/Он 14-й, ты 95-й. Все вы там греетесь возле казны, одни ближе, другие чуть подальше./
Ну вы то вообще рядом с ней)
Цитата-/Надолго ли? Ведь них теперь появился весомый повод поднять цены - модернизация!/
Валидаторы и ставили с учётом того чтобы не повышать цену за проезд всем,передали эту нагрузку на тех кто будет за 150 ездить а таких будет всеровно немало
Так во многих автобусах так и так стоят камеры,если уже не во всех)
Цитата-/Просто все затраты на госновшества включаются в МРП, который каждый год растет и тебе всю модернизацию рано или поздно придется оплачивать опосредованно, хоть ты онлайн, хоть пешколайн/
Так всё в этой жизни приходится опосредованно оплачивать только что-то ещё конкретно из кармана,вроде как капитализм на дворе не ? Союз с таким не справился и упал бездыханно)
Цитата-/Так что придется оплачивать валидаторы, так же как и счетчики и другие навязываемые "новшества"./
Валидаторы так и так оплатятся из кармана тех кто за 150 будет ездить и да карточки то не бесплатно будут раздавать на семью 2-3 всеровно придется преобрести это как раз и будет цена за установку
Цитата-/Он 14-й, ты 95-й. Все вы там греетесь возле казны, одни ближе, другие чуть подальше./
Ну вы то вообще рядом с ней)
Цитата-/Надолго ли? Ведь них теперь появился весомый повод поднять цены - модернизация!/
Валидаторы и ставили с учётом того чтобы не повышать цену за проезд всем,передали эту нагрузку на тех кто будет за 150 ездить а таких будет всеровно немало
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5824
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 21:03
Цитата:
Ну а кто? Монопольщики может разве ещё.Цитата:
В дифференцированных может ничего не законного и нет, а тут грабёж почти в 2 раза.
Чем объяснить "дифференциал"? Если я например билет в автомате покупаю он стоит 3.20 еврика.
Если через приложение в смартфоне, то 2.90. Это дифференция, которую можно объяснить. 30 центов за обслуживание автомата. А тут ещё раз - грабёж.Цитата:
Ну тогда бы с магазинов и представителей прочих услуг бы и начали. Платишь картой и бац дифференциал за карту почти в два раза.
Victor Yang:
А при чем тут антикоры?
А при чем тут антикоры?
Ну а кто? Монопольщики может разве ещё.Цитата:
Victor Yang:
В дифференцированных тарифах не вижу ничего незаконного - ну акция такая - плати меньше за безналичный расчёт.
В дифференцированных тарифах не вижу ничего незаконного - ну акция такая - плати меньше за безналичный расчёт.
В дифференцированных может ничего не законного и нет, а тут грабёж почти в 2 раза.
Чем объяснить "дифференциал"? Если я например билет в автомате покупаю он стоит 3.20 еврика.
Если через приложение в смартфоне, то 2.90. Это дифференция, которую можно объяснить. 30 центов за обслуживание автомата. А тут ещё раз - грабёж.Цитата:
Victor Yang:
Приучают население к безналу.
Приучают население к безналу.
Ну тогда бы с магазинов и представителей прочих услуг бы и начали. Платишь картой и бац дифференциал за карту почти в два раза.
W
(Пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.12
- Сообщений:
- 13
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 22:05
Victor Yang:В дифференцированных тарифах не вижу ничего незаконного - ну акция такая - плати меньше за безналичный расчёт.
в другом месте и других странах но не у нас. кто ему возразит (водителю) о том что валидатор карту не читает, глючит, вообще не работает, связи нет, криво прошили, не подключили!!! и вообще мало ли сколько отговорок водитель найдет чтоб заработать 150 тенге!!! кто возразит???
в другом месте и других странах но не у нас. кто ему возразит (водителю) о том что валидатор карту не читает, глючит, вообще не работает, связи нет, криво прошили, не подключили!!! и вообще мало ли сколько отговорок водитель найдет чтоб заработать 150 тенге!!! кто возразит???
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 23:51
Цитата:
В случае неисправной электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте, пассажиры, осуществляющие оплату посредством транспортных карт, имеют право на бесплатный проезд.
WildMadCat:
кто ему возразит (водителю) о том что валидатор карту не читает, глючит, вообще не работает, связи нет, криво прошили, не подключили!!! и вообще мало ли сколько отговорок водитель найдет чтоб заработать 150 тенге!!! кто возразит???
кто ему возразит (водителю) о том что валидатор карту не читает, глючит, вообще не работает, связи нет, криво прошили, не подключили!!! и вообще мало ли сколько отговорок водитель найдет чтоб заработать 150 тенге!!! кто возразит???
В случае неисправной электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте, пассажиры, осуществляющие оплату посредством транспортных карт, имеют право на бесплатный проезд.
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 00:27
Цитата:
А что мешает ему возразить? Его время значительно дороже чем левые 70 тенге. Устроит разборки из-за них - выбьется из графика, а это чревато. Ну и пассажиры если выходить начнут - потеряет больше. Тут водители в большей опасности чем пассажиры.
Цитата:
А тут - акция. При оплате безналом - скидка. Что этому мешает? А уж причина скидки - какая разница?
Цитата:
Они тоже ни в какие ворота тут. Городской транспорт не относится к естественной монополии.
[Исправлено: Victor Yang, 28.10.2020 - 00:29]
WildMadCat:
кто ему возразит (водителю) о том что валидатор карту не читает, глючит, вообще не работает, связи нет, криво прошили, не подключили!!! и вообще мало ли сколько отговорок водитель найдет чтоб заработать 150 тенге!!! кто возразит???
кто ему возразит (водителю) о том что валидатор карту не читает, глючит, вообще не работает, связи нет, криво прошили, не подключили!!! и вообще мало ли сколько отговорок водитель найдет чтоб заработать 150 тенге!!! кто возразит???
А что мешает ему возразить? Его время значительно дороже чем левые 70 тенге. Устроит разборки из-за них - выбьется из графика, а это чревато. Ну и пассажиры если выходить начнут - потеряет больше. Тут водители в большей опасности чем пассажиры.
Цитата:
elektron:
Чем объяснить "дифференциал"? Если я например билет в автомате покупаю он стоит 3.20 еврика. Если через приложение в смартфоне, то 2.90. Это дифференция, которую можно объяснить. 30 центов за обслуживание автомата. А тут ещё раз - грабёж.
Чем объяснить "дифференциал"? Если я например билет в автомате покупаю он стоит 3.20 еврика. Если через приложение в смартфоне, то 2.90. Это дифференция, которую можно объяснить. 30 центов за обслуживание автомата. А тут ещё раз - грабёж.
А тут - акция. При оплате безналом - скидка. Что этому мешает? А уж причина скидки - какая разница?
Цитата:
elektron:
Ну а кто? Монопольщики может разве ещё.
Ну а кто? Монопольщики может разве ещё.
Они тоже ни в какие ворота тут. Городской транспорт не относится к естественной монополии.
[Исправлено: Victor Yang, 28.10.2020 - 00:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5824
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 00:37
Цитата:
Какая акция, какая скидка? Всё что к этой теме относится, имеет ограниченное действие. И не почти со 100%-ой разностью, а в пределах от 5-ти до 25-ти% как правило, реже до 50-ти%.
Но тут ни скидкой ни акцией не пахнет, это регулярный тариф.Цитата:
А для чего тогда тендеры проводят? и пытаются запретить конкуренцию?
Если не то и не другое, ну пусть как electro писала, хоть прокуратура займётся. Беспредел однако.
Victor Yang:
А тут - акция. При оплате безналом - скидка. Что этому мешает? А уж причина скидки - какая разница?
А тут - акция. При оплате безналом - скидка. Что этому мешает? А уж причина скидки - какая разница?
Какая акция, какая скидка? Всё что к этой теме относится, имеет ограниченное действие. И не почти со 100%-ой разностью, а в пределах от 5-ти до 25-ти% как правило, реже до 50-ти%.
Но тут ни скидкой ни акцией не пахнет, это регулярный тариф.Цитата:
Victor Yang:
Они тоже ни в какие ворота тут. Городской транспорт не относится к естественной монополии.
Они тоже ни в какие ворота тут. Городской транспорт не относится к естественной монополии.
А для чего тогда тендеры проводят? и пытаются запретить конкуренцию?
Если не то и не другое, ну пусть как electro писала, хоть прокуратура займётся. Беспредел однако.
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 00:50
Цитата:
Ну вот именно - тендеры. А какие тендеры могут быть у монополистов? На поставку газа, электричества, воды и тепла никаких тендеров не проводят, потому что монополия.
Цитата:
Ну вот такая акция - заплати за проезд безналом по сниженной цене. А наличными - плати по полной. Или было бы лучше всем поднять стоимость? тут - и волки сыты и овцы целы - перевозчики просили повысить стоимость проезда - вот, средняя стоимость проезда немного повысится. Пассажиры получат выбор (кроме тех кто очень редко ездит), а акимат получит учёт расходов и сможет объективно рассматривать расходы перевозчика на предмет повышения стоимости проезда. Ну и приучит население к цифровым формам оплаты. А если не делать такую разницу - мало кто станет пользоваться этой системой.
elektron:
А для чего тогда тендеры проводят?
А для чего тогда тендеры проводят?
Ну вот именно - тендеры. А какие тендеры могут быть у монополистов? На поставку газа, электричества, воды и тепла никаких тендеров не проводят, потому что монополия.
Цитата:
elektron:
Какая акция, какая скидка?
Какая акция, какая скидка?
Ну вот такая акция - заплати за проезд безналом по сниженной цене. А наличными - плати по полной. Или было бы лучше всем поднять стоимость? тут - и волки сыты и овцы целы - перевозчики просили повысить стоимость проезда - вот, средняя стоимость проезда немного повысится. Пассажиры получат выбор (кроме тех кто очень редко ездит), а акимат получит учёт расходов и сможет объективно рассматривать расходы перевозчика на предмет повышения стоимости проезда. Ну и приучит население к цифровым формам оплаты. А если не делать такую разницу - мало кто станет пользоваться этой системой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5824
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 01:06
Цитата:
А автобусники, пытающиеся запретить всё и вся, не монополия?Цитата:
да по сниженной цене это хорошо. Но это не оправдание завышенной цены почти в два раза налом.
Это остаётся - Грабёж.
Цитата:
Стоимость проезда должна быть просто адекватной уровню жизни. Цитата:
Это не выбор, а принуждение. И ещё раз - Грабёж.Цитата:
Каким образом, если остаётся теневая не обелеченая сторона за нал?Цитата:
А про это я в посту 22 уже писал, только это опять таки остаётся- Грабёж.
Victor Yang:
потому что монополия.
потому что монополия.
А автобусники, пытающиеся запретить всё и вся, не монополия?Цитата:
Victor Yang:
Ну вот такая акция - заплати за проезд безналом по сниженной цене.
Ну вот такая акция - заплати за проезд безналом по сниженной цене.
да по сниженной цене это хорошо. Но это не оправдание завышенной цены почти в два раза налом.
Это остаётся - Грабёж.
Цитата:
Victor Yang:
Или было бы лучше всем поднять стоимость?
Или было бы лучше всем поднять стоимость?
Стоимость проезда должна быть просто адекватной уровню жизни. Цитата:
Victor Yang:
Пассажиры получат выбор
Пассажиры получат выбор
Это не выбор, а принуждение. И ещё раз - Грабёж.Цитата:
Victor Yang:
а акимат получит учёт расходов и сможет объективно рассматривать расходы перевозчика на предмет повышения стоимости проезда.
а акимат получит учёт расходов и сможет объективно рассматривать расходы перевозчика на предмет повышения стоимости проезда.
Каким образом, если остаётся теневая не обелеченая сторона за нал?Цитата:
Victor Yang:
Ну и приучит население к цифровым формам оплаты. А если не делать такую разницу - мало кто станет пользоваться этой системой.
Ну и приучит население к цифровым формам оплаты. А если не делать такую разницу - мало кто станет пользоваться этой системой.
А про это я в посту 22 уже писал, только это опять таки остаётся- Грабёж.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5824
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 01:16
Цитата:
К этому нужно не население, а автобусников приучать.
У нас почему то они вообще редко интересуются есть ли у меня билет или нет и на какую зону проезда действует. А метро или трамвай, так и вообще не введении, оплатил ли я его или нет. Для этого есть "мониторинговые группы"- контролёры. И разницу и обоснованность дифференцированной цены в посту 22 описал.
А это - Грабёж
Victor Yang:
Ну и приучит население к цифровым формам оплаты
Ну и приучит население к цифровым формам оплаты
К этому нужно не население, а автобусников приучать.
У нас почему то они вообще редко интересуются есть ли у меня билет или нет и на какую зону проезда действует. А метро или трамвай, так и вообще не введении, оплатил ли я его или нет. Для этого есть "мониторинговые группы"- контролёры. И разницу и обоснованность дифференцированной цены в посту 22 описал.
А это - Грабёж
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