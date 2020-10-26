Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...

Отправлено: - 15:00

Цитата-/Ну и зачем в таком случае множить сущности? Деньги девать некуда?/







Так во многих автобусах так и так стоят камеры,если уже не во всех)









Цитата-/Просто все затраты на госновшества включаются в МРП, который каждый год растет и тебе всю модернизацию рано или поздно придется оплачивать опосредованно, хоть ты онлайн, хоть пешколайн/





Так всё в этой жизни приходится опосредованно оплачивать только что-то ещё конкретно из кармана,вроде как капитализм на дворе не ? Союз с таким не справился и упал бездыханно)







Цитата-/Так что придется оплачивать валидаторы, так же как и счетчики и другие навязываемые "новшества"./







Валидаторы так и так оплатятся из кармана тех кто за 150 будет ездить и да карточки то не бесплатно будут раздавать на семью 2-3 всеровно придется преобрести это как раз и будет цена за установку









Цитата-/Он 14-й, ты 95-й. Все вы там греетесь возле казны, одни ближе, другие чуть подальше./







Ну вы то вообще рядом с ней)









Цитата-/Надолго ли? Ведь них теперь появился весомый повод поднять цены - модернизация!/







Валидаторы и ставили с учётом того чтобы не повышать цену за проезд всем,передали эту нагрузку на тех кто будет за 150 ездить а таких будет всеровно немало