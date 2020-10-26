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≡ 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40204
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 26.10.20 - 19:40
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При оплате безналичным способом стоимость проезда в автобусах будет почти в два раза ниже. Постановление, регламентирующее размер оплаты, опубликовал отдел ЖКХ Костаная на своей странице в Instagram.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
376
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 10:27
#15
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себе на бутерброд с маслом
Так достали эти бутерброды . С утра нет сотовой ни Билайна , ни Алтела. Вот и учитесь сельчане на удаленке
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7544
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 10:30
#16
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Цитата:
yudjin:
Я ей говорю, а билет? А она... "Вы только тихо сидите!" и не обелетила,

Ну вот даже сам тов.ЮДжин стал участником мутных схем "черных автобусников"
А почему не возмутился,где гражданская позиция?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7010
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 10:38
#17
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Цитата:
Добринцофф:
А почему не возмутился,где гражданская позиция?

Возмутился... в глубине души)...Озвучить времени не было... ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5616
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 11:01
#18
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Цитата-/А что помешает водителю брать те же 80 тенге наличкой мимо кассы? Дайте, угадаю ... мониторинговые группы!/



А что мешает водителю сейчас брать 80 тнг мимо кассы? Дайте угадаю,камеры!



Цитата-/Запомни, гражданин, любые новшества и внедрения ты будешь оплачивать из своего собственного кармана./


Цон ввел онлайн получение документов,новшество,ты оплачиваешь теперь что-нибудь? )


Цитата-/Выгоден этот контроль только государству, но если ты думаешь, что ты и есть государство, то это горькое заблуждение./


Я не могу быть государством потомучто
Государство это Я! Сказал Людовик 14 так что место уже занято)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5616
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 11:08
#19
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Цитата-/Конечно, таки изыски нашим акиматовским "умам" вообще не досягаемы/



Такие изыски зависят от "хотелки" автобусников,сколько они сиськи мяли чтобы цену на проезд повысить но валидаторы не ставить? Тут хотябы стандартную цену согласились оставить
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1007
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 27.10.20 - 12:51
#20
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Цитата:
abaika95:
А что мешает водителю сейчас брать 80 тнг мимо кассы? Дайте угадаю,камеры!

Ну и зачем в таком случае множить сущности? Деньги девать некуда?
Цитата:
abaika95:
Цон ввел онлайн получение документов,новшество,ты оплачиваешь теперь что-нибудь? )

Просто все затраты на госновшества включаются в МРП, который каждый год растет и тебе всю модернизацию рано или поздно придется оплачивать опосредованно, хоть ты онлайн, хоть пешколайн. Но некоторым все-равно упорно кажется, что они пользуются госуслугами совершенно бесплатно.

А в автобусах предпринимательская среда, в которой даже для вида бесплатно ничего не будет делаться. Хотя могут быть врЕменные акции, чтобы дать людям привыкнуть, а потом капиталисты все равно свое сдерут. Так что придется оплачивать валидаторы, так же как и счетчики и другие навязываемые "новшества".
Цитата:
abaika95:
Государство это Я! Сказал Людовик 14 так что место уже занято)

Он 14-й, ты 95-й. Все вы там греетесь возле казны, одни ближе, другие чуть подальше.
Цитата:
abaika95:
Тут хотябы стандартную цену согласились оставить

Надолго ли? Ведь них теперь появился весомый повод поднять цены - модернизация!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5616
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 27.10.20 - 15:00
#21
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Цитата-/Ну и зачем в таком случае множить сущности? Деньги девать некуда?/



Так во многих автобусах так и так стоят камеры,если уже не во всех)




Цитата-/Просто все затраты на госновшества включаются в МРП, который каждый год растет и тебе всю модернизацию рано или поздно придется оплачивать опосредованно, хоть ты онлайн, хоть пешколайн/


Так всё в этой жизни приходится опосредованно оплачивать только что-то ещё конкретно из кармана,вроде как капитализм на дворе не ? Союз с таким не справился и упал бездыханно)



Цитата-/Так что придется оплачивать валидаторы, так же как и счетчики и другие навязываемые "новшества"./



Валидаторы так и так оплатятся из кармана тех кто за 150 будет ездить и да карточки то не бесплатно будут раздавать на семью 2-3 всеровно придется преобрести это как раз и будет цена за установку




Цитата-/Он 14-й, ты 95-й. Все вы там греетесь возле казны, одни ближе, другие чуть подальше./



Ну вы то вообще рядом с ней)




Цитата-/Надолго ли? Ведь них теперь появился весомый повод поднять цены - модернизация!/



Валидаторы и ставили с учётом того чтобы не повышать цену за проезд всем,передали эту нагрузку на тех кто будет за 150 ездить а таких будет всеровно немало
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5822
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 21:03
#22
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Цитата:
Victor Yang:
А при чем тут антикоры?

Ну а кто? Монопольщики может разве ещё.Цитата:
Victor Yang:
В дифференцированных тарифах не вижу ничего незаконного - ну акция такая - плати меньше за безналичный расчёт.

В дифференцированных может ничего не законного и нет, а тут грабёж почти в 2 раза.
Чем объяснить "дифференциал"? Если я например билет в автомате покупаю он стоит 3.20 еврика.
Если через приложение в смартфоне, то 2.90. Это дифференция, которую можно объяснить. 30 центов за обслуживание автомата. А тут ещё раз - грабёж.Цитата:
Victor Yang:
Приучают население к безналу.

Ну тогда бы с магазинов и представителей прочих услуг бы и начали. Платишь картой и бац дифференциал за карту почти в два раза. :lol: :lol:
Профайл
W
§ WildMadCat
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.12
Сообщений:
13
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 22:05
#23
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Victor Yang:В дифференцированных тарифах не вижу ничего незаконного - ну акция такая - плати меньше за безналичный расчёт.
в другом месте и других странах но не у нас. кто ему возразит (водителю) о том что валидатор карту не читает, глючит, вообще не работает, связи нет, криво прошили, не подключили!!! и вообще мало ли сколько отговорок водитель найдет чтоб заработать 150 тенге!!! кто возразит???
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7544
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 23:51
#24
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Цитата:
WildMadCat:
кто ему возразит (водителю) о том что валидатор карту не читает, глючит, вообще не работает, связи нет, криво прошили, не подключили!!! и вообще мало ли сколько отговорок водитель найдет чтоб заработать 150 тенге!!! кто возразит???

В случае неисправной электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте, пассажиры, осуществляющие оплату посредством транспортных карт, имеют право на бесплатный проезд.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13256
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 00:27
#25
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Цитата:
WildMadCat:
кто ему возразит (водителю) о том что валидатор карту не читает, глючит, вообще не работает, связи нет, криво прошили, не подключили!!! и вообще мало ли сколько отговорок водитель найдет чтоб заработать 150 тенге!!! кто возразит???

А что мешает ему возразить? Его время значительно дороже чем левые 70 тенге. Устроит разборки из-за них - выбьется из графика, а это чревато. Ну и пассажиры если выходить начнут - потеряет больше. Тут водители в большей опасности чем пассажиры.
Цитата:
elektron:
Чем объяснить "дифференциал"? Если я например билет в автомате покупаю он стоит 3.20 еврика. Если через приложение в смартфоне, то 2.90. Это дифференция, которую можно объяснить. 30 центов за обслуживание автомата. А тут ещё раз - грабёж.

А тут - акция. При оплате безналом - скидка. Что этому мешает? А уж причина скидки - какая разница?
Цитата:
elektron:
Ну а кто? Монопольщики может разве ещё.

Они тоже ни в какие ворота тут. Городской транспорт не относится к естественной монополии.

[Исправлено: Victor Yang, 28.10.2020 - 00:29]
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5822
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 00:37
#26
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Цитата:
Victor Yang:
А тут - акция. При оплате безналом - скидка. Что этому мешает? А уж причина скидки - какая разница?

Какая акция, какая скидка? Всё что к этой теме относится, имеет ограниченное действие. И не почти со 100%-ой разностью, а в пределах от 5-ти до 25-ти% как правило, реже до 50-ти%.
Но тут ни скидкой ни акцией не пахнет, это регулярный тариф.Цитата:
Victor Yang:
Они тоже ни в какие ворота тут. Городской транспорт не относится к естественной монополии.

А для чего тогда тендеры проводят? и пытаются запретить конкуренцию?
Если не то и не другое, ну пусть как electro писала, хоть прокуратура займётся. Беспредел однако.
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13256
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 28.10.20 - 00:50
#27
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Цитата:
elektron:
А для чего тогда тендеры проводят?

Ну вот именно - тендеры. А какие тендеры могут быть у монополистов? На поставку газа, электричества, воды и тепла никаких тендеров не проводят, потому что монополия.

Цитата:
elektron:
Какая акция, какая скидка?

Ну вот такая акция - заплати за проезд безналом по сниженной цене. А наличными - плати по полной. Или было бы лучше всем поднять стоимость? тут - и волки сыты и овцы целы - перевозчики просили повысить стоимость проезда - вот, средняя стоимость проезда немного повысится. Пассажиры получат выбор (кроме тех кто очень редко ездит), а акимат получит учёт расходов и сможет объективно рассматривать расходы перевозчика на предмет повышения стоимости проезда. Ну и приучит население к цифровым формам оплаты. А если не делать такую разницу - мало кто станет пользоваться этой системой.
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