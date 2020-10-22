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≡ Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40204
Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 04:00
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Попытки перевозчиков Костанайской области выбить себе поддержку и побороть конкурентов в лице нелегальных таксистов из года в год заканчиваются ровным счетом ничем. В 2020-м ситуация обострилась пандемией, которая заперла на несколько месяцев автобусы по стоянкам. Нелегалы получили карт-бланш и окончательно переманили всех потенциальных клиентов. Точного плана борьбы с ними нет, есть только взаимные упреки перевозчиков и чиновников.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
466
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 20:51
#15
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"Перевозчики", снижайте цены, делов-то.
Шалман тут устроили, индрайвер запрещать. Щазз
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1321
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 21:14
#16
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Цитата:
Я вам могу тысячу примеров привести, где владелец 50 бусиков имеет еще и 5-7 легковых машин. Это простое воровство определенного бизнеса

Какое это воровство? Это чистой воды конкуренция. Что вам мешает купить легковушки и забирать с адреса на адрес?

А наш автовокзал- это стыдоба и позорище. Отрыжка 90-х. И если уж не своим транспортом, то в Челябинск,(как пример), я вашими автобусами не поеду. Я закажу бус и меня с адреса заберут и до адреса доставят. И доеду я гораздо быстрее и с комфортом.

А Индрайвер запретить- запрещайте, другой нарисуют, благо, умельцев полно.

Кстати, такси Народное, уже в эти выходные посмотрим, насколько вы близки к народу))))
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
376
Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 21:28
#17
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Цитата:
ACROS:
как село будет сообщаться с городом

Так же , как и сейчас : в каждом поселке своя группа в Ватсапе , в ней продают, покупают, ищут попутчиков и предупреждают об опасности в виде патрулек, регулярно уделяющих внимание нам в выходные.
Обратите внимание на то , что в последнее время редко можно увидеть стоящего на трассе пассажира
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
780
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 23.10.20 - 00:46
#18
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Я например, если собираюсь один ехать в деревню, даю объявление в местной группе-сайте о поиске попутчика. Беру троих, чтобы не тесно им было и по цене значительно меньшей чем таксисты. Мне хорошо - бензин оправдывается и люди с комфортом едут. Жаль в мои студенческие годы не было ни интернета, ни тем более сервисов по поиску попутки...
Надеюсь акимат читает комментарии и учтет мнение людей пользующихся услугами "нелегалов", а не только мнение жадных бездельников владеющих автовокзалами...!?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
551
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 23.10.20 - 09:58
#19
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Что сказать, цель ясна - устранить конкурентов, поднять цены. Для этого задействуют гос.аппарат прямыми обращениями, через СМИ тут. В итоге страдать будет простой народ
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
224
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 23.10.20 - 11:59
#20
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Цитата:
KOS77:
Надеюсь акимат читает комментарии и учтет мнение людей пользующихся услугами "нелегалов"

:lol: :lol: :lol:
читают..ещё бы польза была от этого...готовьтесь , опять начнут рейды, выявлять...так же было в конце прошлого года...
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
376
Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 23.10.20 - 18:39
#21
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Цитата:
Матвей Запупыркин:
начнут рейды, выявлять

Подвоз попутчиков ? Не запрещено. Деньги, как и штраф на месте , положат на панель или уронят
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5821
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 27.10.20 - 20:50
#22
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//- Перевозчики предлагали привлекать нелегалов за несоответствие виду деятельности - что у них три двери, - добавил Мажикенов. -//

Как интересно то :lol: Один возмущается, что три двери.

// учредитель ТОО «Костанайский автовокзал» Ботагоз БОПАТАЕВА. - Это легче всего! Как местный исполнительный орган его регистрирует? Если он таксист, то у него должны быть «шашечки» и машина должна быть с дверьми.//

Другая вообще, что двери должны быть.
Они бы между собой определились сначала, что к чему. :lol:
Я машину без дверей ещё не видел. 8-)
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