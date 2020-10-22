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Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40204
Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 04:00
Попытки перевозчиков Костанайской области выбить себе поддержку и побороть конкурентов в лице нелегальных таксистов из года в год заканчиваются ровным счетом ничем. В 2020-м ситуация обострилась пандемией, которая заперла на несколько месяцев автобусы по стоянкам. Нелегалы получили карт-бланш и окончательно переманили всех потенциальных клиентов. Точного плана борьбы с ними нет, есть только взаимные упреки перевозчиков и чиновников.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 466
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 20:51
"Перевозчики", снижайте цены, делов-то.
Шалман тут устроили, индрайвер запрещать. Щазз
Шалман тут устроили, индрайвер запрещать. Щазз
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1321
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 21:14
Цитата:
Какое это воровство? Это чистой воды конкуренция. Что вам мешает купить легковушки и забирать с адреса на адрес?
А наш автовокзал- это стыдоба и позорище. Отрыжка 90-х. И если уж не своим транспортом, то в Челябинск,(как пример), я вашими автобусами не поеду. Я закажу бус и меня с адреса заберут и до адреса доставят. И доеду я гораздо быстрее и с комфортом.
А Индрайвер запретить- запрещайте, другой нарисуют, благо, умельцев полно.
Кстати, такси Народное, уже в эти выходные посмотрим, насколько вы близки к народу))))
Я вам могу тысячу примеров привести, где владелец 50 бусиков имеет еще и 5-7 легковых машин. Это простое воровство определенного бизнеса
Какое это воровство? Это чистой воды конкуренция. Что вам мешает купить легковушки и забирать с адреса на адрес?
А наш автовокзал- это стыдоба и позорище. Отрыжка 90-х. И если уж не своим транспортом, то в Челябинск,(как пример), я вашими автобусами не поеду. Я закажу бус и меня с адреса заберут и до адреса доставят. И доеду я гораздо быстрее и с комфортом.
А Индрайвер запретить- запрещайте, другой нарисуют, благо, умельцев полно.
Кстати, такси Народное, уже в эти выходные посмотрим, насколько вы близки к народу))))
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 376
Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 21:28
Цитата:
Так же , как и сейчас : в каждом поселке своя группа в Ватсапе , в ней продают, покупают, ищут попутчиков и предупреждают об опасности в виде патрулек, регулярно уделяющих внимание нам в выходные.
Обратите внимание на то , что в последнее время редко можно увидеть стоящего на трассе пассажира
ACROS:
как село будет сообщаться с городом
как село будет сообщаться с городом
Так же , как и сейчас : в каждом поселке своя группа в Ватсапе , в ней продают, покупают, ищут попутчиков и предупреждают об опасности в виде патрулек, регулярно уделяющих внимание нам в выходные.
Обратите внимание на то , что в последнее время редко можно увидеть стоящего на трассе пассажира
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 780
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 23.10.20 - 00:46
Я например, если собираюсь один ехать в деревню, даю объявление в местной группе-сайте о поиске попутчика. Беру троих, чтобы не тесно им было и по цене значительно меньшей чем таксисты. Мне хорошо - бензин оправдывается и люди с комфортом едут. Жаль в мои студенческие годы не было ни интернета, ни тем более сервисов по поиску попутки...
Надеюсь акимат читает комментарии и учтет мнение людей пользующихся услугами "нелегалов", а не только мнение жадных бездельников владеющих автовокзалами...!?
Надеюсь акимат читает комментарии и учтет мнение людей пользующихся услугами "нелегалов", а не только мнение жадных бездельников владеющих автовокзалами...!?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 551
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 23.10.20 - 09:58
Что сказать, цель ясна - устранить конкурентов, поднять цены. Для этого задействуют гос.аппарат прямыми обращениями, через СМИ тут. В итоге страдать будет простой народ
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.03.16
- Сообщений:
- 224
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 23.10.20 - 11:59
Цитата:
читают..ещё бы польза была от этого...готовьтесь , опять начнут рейды, выявлять...так же было в конце прошлого года...
KOS77:
Надеюсь акимат читает комментарии и учтет мнение людей пользующихся услугами "нелегалов"
Надеюсь акимат читает комментарии и учтет мнение людей пользующихся услугами "нелегалов"
читают..ещё бы польза была от этого...готовьтесь , опять начнут рейды, выявлять...так же было в конце прошлого года...
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 376
Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 23.10.20 - 18:39
Цитата:
Подвоз попутчиков ? Не запрещено. Деньги, как и штраф на месте , положат на панель или уронят
Матвей Запупыркин:
начнут рейды, выявлять
начнут рейды, выявлять
Подвоз попутчиков ? Не запрещено. Деньги, как и штраф на месте , положат на панель или уронят
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5821
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 27.10.20 - 20:50
//- Перевозчики предлагали привлекать нелегалов за несоответствие виду деятельности - что у них три двери, - добавил Мажикенов. -//
Как интересно то Один возмущается, что три двери.
// учредитель ТОО «Костанайский автовокзал» Ботагоз БОПАТАЕВА. - Это легче всего! Как местный исполнительный орган его регистрирует? Если он таксист, то у него должны быть «шашечки» и машина должна быть с дверьми.//
Другая вообще, что двери должны быть.
Они бы между собой определились сначала, что к чему.
Я машину без дверей ещё не видел.
Как интересно то Один возмущается, что три двери.
// учредитель ТОО «Костанайский автовокзал» Ботагоз БОПАТАЕВА. - Это легче всего! Как местный исполнительный орган его регистрирует? Если он таксист, то у него должны быть «шашечки» и машина должна быть с дверьми.//
Другая вообще, что двери должны быть.
Они бы между собой определились сначала, что к чему.
Я машину без дверей ещё не видел.
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