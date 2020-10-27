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Церковь - субъект микропредпринимательства. Как госорганы ответили на претензии дачников к костанайской епархии?
Церковь - субъект микропредпринимательства. Как госорганы ответили на претензии дачников к костанайской епархии?
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