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≡ Почти 55 тысяч комплектов противочумных костюмов пытались вывезти в Россию через "Кайрак"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40204
Почти 55 тысяч комплектов противочумных костюмов пытались вывезти в Россию через "Кайрак"
Отправлено: 27.10.20 - 19:29
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25 октября пограничники в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области предотвратили вывоз из Казахстана 54 710 комплектов одноразовых противочумных костюмов на сумму 8 527 125 тенге.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1122
Re: Почти 55 тысяч комплектов противочумных костюмов пытались...
Отправлено: 27.10.20 - 19:29
#1
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!55 тенге - стоит один костюм.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5821
Почти 55 тысяч комплектов противочумных костюмов пытались вывезти в Россию через "Кайрак"
Отправлено: 27.10.20 - 19:59
#2
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Цитата:
ACROS:
55 тенге - стоит один костюм.

Ну это же всего лишь противочумный костюм,
А не целая противоковидная маска :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8298
Re: Почти 55 тысяч комплектов противочумных костюмов пытались...
Отправлено: 27.10.20 - 20:10
#3
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Их уничтожат, так же как и маски?
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