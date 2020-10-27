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≡ Церковь - субъект микропредпринимательства. Как госорганы ответили на претензии дачников к костанайской епархии?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40204
Церковь - субъект микропредпринимательства. Как госорганы ответили на претензии дачников к костанайской епархии?
Отправлено: 27.10.20 - 14:55
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Как пояснили "НГ", религиозное объединение не имеет права заявлять о том, что данная территория является частной собственностью. А вот с доступом дачников ПКСТ "Геолог" к берегу реки всё оказалось сложнее.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1889
Re: Церковь - субъект микропредпринимательства. Как госорганы...
Отправлено: 27.10.20 - 14:55
#1
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Цитата:
«Костанайская и Рудненская Епархия Православной церкви Казахстана» относится к субъектам микропредпринимательства


Не, ну а что? Все правильно. Религия- это предпринимательство. Сами священнослужители с этим согласились, когда регистрировали. Отсюда и надо исходить об отношении к ним.

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1122
Re: Церковь - субъект микропредпринимательства. Как госорганы...
Отправлено: 27.10.20 - 15:09
#2
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Цитата://объявлен мораторий на проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства,//

Мне кажется, государственные органы ( применительно не только к этой конкретной ситуации) ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ или неверно толкуют правила моратория. Если я не ошибаюсь: мораторий распространяется на ДОБРОСОВЕСТНЫХ субъектов предпринимательства, если же есть подозрения или же признаки нарушения Законов со стороны этих субъектов предпринимательства, то на них действие моратория не распространяется. Вроде сам Президент Токаев так и прокоментировал свой указ о введений этого пресловутого моратория. А, так выходит, что мораторий - это какая то узаконенная ШИРМА или законное ПРИКРЫТИЕ для неблаговидных дел.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4202
Re: Церковь - субъект микропредпринимательства. Как госорганы...
Отправлено: 27.10.20 - 19:45
#3
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Не мешало бы этих предпринимателей ещё лицензировать, а что не так? Деньги текут рекой, чеки не отбиваются, мулла с батюшкой жиреют и катаются на джипах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8298
Re: Церковь - субъект микропредпринимательства. Как госорганы...
Отправлено: 27.10.20 - 20:28
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Не мешало бы этих предпринимателей ещё лицензировать, а что не так?

А что это даст? Денежный поток уменьшится?))
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