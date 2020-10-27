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≡ Брат убитой педофилом Виктории Гани пропал в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40203
Брат убитой педофилом Виктории Гани пропал в Костанайской области
Отправлено: 27.10.20 - 15:59
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"Разыскивается Ганя Олег Викторович, родился 23 июля 2000 года. Пропал 15 октября, уехал из дома, из села Баганалы в село имени И. Павлова. Возможно, находится в Костанае", - уточняется в ориентировке, размещенной волонтерами.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4200
Re: Брат убитой педофилом Виктории Гани пропал в Костанайской...
Отправлено: 27.10.20 - 15:59
#1
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Что-то я подозреваю, какой-то злой рок висит над этой семейкой, возможно осудили не того в тот раз. Тот ведь прихрамывал, да и весь щупленький такой, а осудили верзилу двухметровую. Настоящий убийца что-то намекает, надо из экстрасенсов нормальных послушать
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