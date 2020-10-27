Re: Брат убитой педофилом Виктории Гани пропал в Костанайской...

Отправлено: - 15:59

Что-то я подозреваю, какой-то злой рок висит над этой семейкой, возможно осудили не того в тот раз. Тот ведь прихрамывал, да и весь щупленький такой, а осудили верзилу двухметровую. Настоящий убийца что-то намекает, надо из экстрасенсов нормальных послушать