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≡ Участок улицы Рабочей временно перекроют в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40203
Участок улицы Рабочей временно перекроют в Костанае
Отправлено: 27.10.20 - 15:36
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Дорогу для движения транспорта перекроют в границах двух кварталов: от ул. Баймагамбетова до ул. 1 Мая. Об этом сегодня, 27 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су". Причина - реконструкция водопровода.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20324
Re: Участок улицы Рабочей временно перекроют в Костанае
Отправлено: 27.10.20 - 15:36
#1
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А что? Нормально... :lol: ;-)
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