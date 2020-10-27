Re: Аким Усть-Каменогорска подаст в суд на жителя города

Отправлено: - 16:41

Цитата-/Учитывая многолетнюю "войну" горожан за деревья./





Да неужто? Юджин слыхал?) И серому передай а то он очки напялил и ходит по дождливому Питербурду, не зная что войны за деревья не только Костанайская причуда,в каждой области и стране население бьеться по своему) только вот грошь цена этим битвам)









Цитата-/А сколько лизунов-ботов то...самим то не смешно так позориться/





Ирония в том что и с той и с другой стороны пишут активно всего боты) kibernetics,maludinaolga63,,23_mkrn ну не боты?)



Ааа нет скажут они,мы просто аккаунты без фото) это другое)











Цитата-/Помнится Элвис у нас тоже на "жирных акимов" разобиделся и всё жаждал по понятиям с Серым разобраться :)/







С серым ещё кто-то собирался разбираться?) Мда)