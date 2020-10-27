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≡ Аким Усть-Каменогорска подаст в суд на жителя города
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40203
Аким Усть-Каменогорска подаст в суд на жителя города
Отправлено: 27.10.20 - 15:20
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Аким Усть-Каменогорска опубликовал в своём аккаунте в Instagram пост о том, что зелёные насаждения - ценнейший ресурс и залог здорового существования в городской среде. Реакция на не совсем положительные отзывы была непредсказуема. Градоначальника задел комментарий о лицемерии.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1820
Re: Аким Усть-Каменогорска подаст в суд на жителя города
Отправлено: 27.10.20 - 15:20
#1
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Помнится Элвис у нас тоже на "жирных акимов" разобиделся и всё жаждал по понятиям с Серым разобраться :)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1120
Re: Аким Усть-Каменогорска подаст в суд на жителя города
Отправлено: 27.10.20 - 15:32
#2
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Лицемер - это человек совершивший псевдо правильный поступок и придавший этому поступку высокоморальный смысл.
Вырубил деревья - для того что бы расширить проезжую часть и пообещал взамен вырубленных посадить саженцы, но те (как и у нас, частично) элементарно, не прижились.
Благая цель? Да, благая. Осушествимая? Да, осуществимая. Лицемер - навряд ли.
Другой вопрос - почему не получилось, как обещалось? В этом случае ( опуская подробности неполучения обещанного) наверное - лицемер.

Я, думаю - нет переспектив у этого судебного дела, и своим иском, этот молодой и неопытный по жизни, градоначальник заработает себе элементарный ГЕММОРОЙ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4200
Re: Аким Усть-Каменогорска подаст в суд на жителя города
Отправлено: 27.10.20 - 16:07
#3
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Что делается у нас в местных группах, пора за голову хвататься. Но слава создателю, наши чиновники не такие обидчивые, молча делают своё и сваливают также
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5616
Re: Аким Усть-Каменогорска подаст в суд на жителя города
Отправлено: 27.10.20 - 16:41
#4
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Цитата-/Учитывая многолетнюю "войну" горожан за деревья./


Да неужто? Юджин слыхал?) И серому передай а то он очки напялил и ходит по дождливому Питербурду, не зная что войны за деревья не только Костанайская причуда,в каждой области и стране население бьеться по своему) только вот грошь цена этим битвам)




Цитата-/А сколько лизунов-ботов то...самим то не смешно так позориться/


Ирония в том что и с той и с другой стороны пишут активно всего боты) kibernetics,maludinaolga63,,23_mkrn ну не боты?)

Ааа нет скажут они,мы просто аккаунты без фото) это другое)





Цитата-/Помнится Элвис у нас тоже на "жирных акимов" разобиделся и всё жаждал по понятиям с Серым разобраться :)/



С серым ещё кто-то собирался разбираться?) Мда)
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