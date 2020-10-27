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≡ Международная образовательная онлайн-выставка "Образование в Беларуси-2020"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40203
Международная образовательная онлайн-выставка "Образование в Беларуси-2020"
Отправлено: 27.10.20 - 15:18
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ГОРУП «Центр международных связей» Министерства образования Республики Беларусь приглашает школьников, студентов, магистрантов, а также всех заинтересованных лиц принять участие во второй Международной образовательной онлайн-выставке «Образование в Беларуси-2020».
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1820
Re: Международная образовательная онлайн-выставка...
Отправлено: 27.10.20 - 15:18
#1
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вся абитура из Беларуси валит соседнюю Польшу. Теперь вот приходится абитуру импортировать...
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