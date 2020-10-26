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Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40203
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 17:27
«Человек среднего возраста в штатском забрал у меня телефон, повалил меня на землю. Мне никто не помогал, сама встала и побежала за ним за своим телефоном, ведь техника служебная и я за нее в ответе», - рассказала Тойкен.
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Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 22:48
Цитата:
Нет, только для гос.учреждений и юр. лицам.
maxsaf:
талоны есть
талоны есть
Нет, только для гос.учреждений и юр. лицам.
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 22:55
Цитата-/А как еду готовить, отапливаться? На уголь переходить предлагаете, в 21-ом веке то? /
Вроде как про союз речь шла?) Или при союзе никто углем не топил ?)
Цитата-/Родину защищал в Бердичеве/
Игрушечным ружьём на деревянной лошадке?)
Вроде как про союз речь шла?) Или при союзе никто углем не топил ?)
Цитата-/Родину защищал в Бердичеве/
Игрушечным ружьём на деревянной лошадке?)
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 22:57
Цитата:
При Союэе жили не сытно, но и не впроголодь, согреты, одеты были - это точно. А золото - это для души, для форсу или как сейчас говорят, для понтов.
elektron:
От золота не сыт, ни согрет
От золота не сыт, ни согрет
При Союэе жили не сытно, но и не впроголодь, согреты, одеты были - это точно. А золото - это для души, для форсу или как сейчас говорят, для понтов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5818
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 23:00
Цитата:
вообще то про кажущиеся митинги, если что?
А в данном контексте про видео вроде, что газа нет в Аркалыке -грустная правда жизни, не?.
Или я не туда, или вы опять "уводите" Цитата:
Без комментариев, как вам угодно.
[Исправлено: elektron, 26.10.2020 - 18:02]
abaika95:
Вроде как про союз речь шла?) Или при союзе никто углем не топил ?)
Вроде как про союз речь шла?) Или при союзе никто углем не топил ?)
вообще то про кажущиеся митинги, если что?
А в данном контексте про видео вроде, что газа нет в Аркалыке -грустная правда жизни, не?.
Или я не туда, или вы опять "уводите" Цитата:
abaika95:
Игрушечным ружьём на деревянной лошадке?)
Игрушечным ружьём на деревянной лошадке?)
Без комментариев, как вам угодно.
[Исправлено: elektron, 26.10.2020 - 18:02]
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 23:12
Цитата-/вообще то про кажущиеся митинги, если что? А в данном контексте про видео вроде, что газа нет в Аркалыке -грустная правда жизни, не?.Или я не туда, или вы опять "уводите"/
Ну про Аркалык Макс скинул он от изначально темы уводит?)
Ну про Аркалык Макс скинул он от изначально темы уводит?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8295
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 23:15
Цитата:
Мне померещилось, что это митинг)) так почему же не в тему?))
abaika95:
Ну про Аркалык Макс скинул он от изначально темы уводит?)
Ну про Аркалык Макс скинул он от изначально темы уводит?)
Мне померещилось, что это митинг)) так почему же не в тему?))
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 27.10.20 - 14:42
Газовые баллоны, в Айетовке-
не возят...
21 век на дворе и буран...
не возят...
21 век на дворе и буран...
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 27.10.20 - 14:48
Цитата:
В наше время, за такие слова -
морду - били...
abaika95:
Игрушечным ружьём на деревянной лошадке?)
Игрушечным ружьём на деревянной лошадке?)
В наше время, за такие слова -
морду - били...
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 27.10.20 - 14:50
Цитата-/В наше время, за такие слова -морду - били../
Ну на зоне то конечно) такие двусмысленные подтексты всегда обидно наверно слышать было?)
Ну на зоне то конечно) такие двусмысленные подтексты всегда обидно наверно слышать было?)
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 27.10.20 - 14:53
Цитата:
Нам тоже не подвезли, может из-за бурана, люди повыносили баллоны на край дорог. Первый буран со снегом в этом году - значит примерно через 6 месяцев, в числах 20-30 апреля будет дождь.
drakon:
не возят...
не возят...
Нам тоже не подвезли, может из-за бурана, люди повыносили баллоны на край дорог. Первый буран со снегом в этом году - значит примерно через 6 месяцев, в числах 20-30 апреля будет дождь.
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 27.10.20 - 15:05
Цитата:
Буран то первый, а сколько уже
газ не возят?...
ACROS:
Первый буран со снегом в этом году
Первый буран со снегом в этом году
Буран то первый, а сколько уже
газ не возят?...
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 27.10.20 - 15:11
Цитата:
Полтора месяца - это точно не возят.
drakon:
газ не возят?
газ не возят?
Полтора месяца - это точно не возят.
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 27.10.20 - 15:22
Цитата:
А ты, спроси у бывшего акима КОстаная...
abaika95:
подтексты всегда обидно наверно слышать было?)
подтексты всегда обидно наверно слышать было?)
А ты, спроси у бывшего акима КОстаная...
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