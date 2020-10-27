Re: Церковь - субъект микропредпринимательства. Как госорганы...

Отправлено: - 15:09

Цитата://объявлен мораторий на проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства,//



Мне кажется, государственные органы ( применительно не только к этой конкретной ситуации) ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ или неверно толкуют правила моратория. Если я не ошибаюсь: мораторий распространяется на ДОБРОСОВЕСТНЫХ субъектов предпринимательства, если же есть подозрения или же признаки нарушения Законов со стороны этих субъектов предпринимательства, то на них действие моратория не распространяется. Вроде сам Президент Токаев так и прокоментировал свой указ о введений этого пресловутого моратория. А, так выходит, что мораторий - это какая то узаконенная ШИРМА или законное ПРИКРЫТИЕ для неблаговидных дел.