Отправлено: - 13:17

ACROS:

Скоро и деятельность мониторинговых групп по проверке масочного режима будут проводиться в онлайн режиме - заставят все магазины установить видеокамеры ( как ККА с онлайн фиксации) и подключиться к какой нибудь централизованной системе.

Мониторинговый бред проникает все глубже в различные сферы нашей деятельности. Раньше только бабки мониторили обстановку вокруг лавочек, да милиционеры собирали сводки с полей. Остальные все работали. Теперь сплошные мониторинговые группы придумывают разные приемы и методы, чтобы показать свою значимость для народного хозяйства. И где-то же находят деньги на зарплату, на оборудование, откуда-то уже и на кэшбэки деньги появились. Когда все опомнятся и начнут вкалывать, а не заниматься ИБД?Цитата:А потом обяжут делать поверку видеокамер раз в год в определенных организациях. А для профилактической протирки оптической оси покупать только лицензионное средство от производителей, указанных в утвержденном списке.