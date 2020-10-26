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≡ 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40198
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 26.10.20 - 19:40
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При оплате безналичным способом стоимость проезда в автобусах будет почти в два раза ниже. Постановление, регламентирующее размер оплаты, опубликовал отдел ЖКХ Костаная на своей странице в Instagram.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
376
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 10:27
#15
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себе на бутерброд с маслом
Так достали эти бутерброды . С утра нет сотовой ни Билайна , ни Алтела. Вот и учитесь сельчане на удаленке
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7539
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 10:30
#16
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Цитата:
yudjin:
Я ей говорю, а билет? А она... "Вы только тихо сидите!" и не обелетила,

Ну вот даже сам тов.ЮДжин стал участником мутных схем "черных автобусников"
А почему не возмутился,где гражданская позиция?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7010
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 10:38
#17
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Цитата:
Добринцофф:
А почему не возмутился,где гражданская позиция?

Возмутился... в глубине души)...Озвучить времени не было... ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5612
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 11:01
#18
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Цитата-/А что помешает водителю брать те же 80 тенге наличкой мимо кассы? Дайте, угадаю ... мониторинговые группы!/



А что мешает водителю сейчас брать 80 тнг мимо кассы? Дайте угадаю,камеры!



Цитата-/Запомни, гражданин, любые новшества и внедрения ты будешь оплачивать из своего собственного кармана./


Цон ввел онлайн получение документов,новшество,ты оплачиваешь теперь что-нибудь? )


Цитата-/Выгоден этот контроль только государству, но если ты думаешь, что ты и есть государство, то это горькое заблуждение./


Я не могу быть государством потомучто
Государство это Я! Сказал Людовик 14 так что место уже занято)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5612
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 27.10.20 - 11:08
#19
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Цитата-/Конечно, таки изыски нашим акиматовским "умам" вообще не досягаемы/



Такие изыски зависят от "хотелки" автобусников,сколько они сиськи мяли чтобы цену на проезд повысить но валидаторы не ставить? Тут хотябы стандартную цену согласились оставить
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1007
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 27.10.20 - 12:51
#20
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Цитата:
abaika95:
А что мешает водителю сейчас брать 80 тнг мимо кассы? Дайте угадаю,камеры!

Ну и зачем в таком случае множить сущности? Деньги девать некуда?
Цитата:
abaika95:
Цон ввел онлайн получение документов,новшество,ты оплачиваешь теперь что-нибудь? )

Просто все затраты на госновшества включаются в МРП, который каждый год растет и тебе всю модернизацию рано или поздно придется оплачивать опосредованно, хоть ты онлайн, хоть пешколайн. Но некоторым все-равно упорно кажется, что они пользуются госуслугами совершенно бесплатно.

А в автобусах предпринимательская среда, в которой даже для вида бесплатно ничего не будет делаться. Хотя могут быть врЕменные акции, чтобы дать людям привыкнуть, а потом капиталисты все равно свое сдерут. Так что придется оплачивать валидаторы, так же как и счетчики и другие навязываемые "новшества".
Цитата:
abaika95:
Государство это Я! Сказал Людовик 14 так что место уже занято)

Он 14-й, ты 95-й. Все вы там греетесь возле казны, одни ближе, другие чуть подальше.
Цитата:
abaika95:
Тут хотябы стандартную цену согласились оставить

Надолго ли? Ведь них теперь появился весомый повод поднять цены - модернизация!
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