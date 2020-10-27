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≡ Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40198
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 27.10.20 - 12:38
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Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов призвал казахстанцев сообщать о стоимости продуктов и товаров для мониторинга цен и получать за это деньги.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1115
Re: Казахстанцам будут платить за предоставление информации о...
Отправлено: 27.10.20 - 12:38
#1
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Надо, думать, так: рейдовые группы по мониторингу цен на рынках и магазинах уже ИМ надоели, или же им ЛЕНЬ ходить по шумно-крикливым местам ( не барское - это дело, с челядью ругаться), да к их приходу ценник меняется в сторону уменьшения, потом наоборот.
И почему бы не платить - не со своего же кармана.

Скоро и деятельность мониторинговых групп по проверке масочного режима будут проводиться в онлайн режиме - заставят все магазины установить видеокамеры ( как ККА с онлайн фиксации) и подключиться к какой нибудь централизованной системе.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1007
Казахстанцам будут платить за предоставление информации о ценах на продукты
Отправлено: 27.10.20 - 13:17
#2
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Мониторинговый бред проникает все глубже в различные сферы нашей деятельности. Раньше только бабки мониторили обстановку вокруг лавочек, да милиционеры собирали сводки с полей. Остальные все работали. Теперь сплошные мониторинговые группы придумывают разные приемы и методы, чтобы показать свою значимость для народного хозяйства. И где-то же находят деньги на зарплату, на оборудование, откуда-то уже и на кэшбэки деньги появились. Когда все опомнятся и начнут вкалывать, а не заниматься ИБД?
Цитата:
ACROS:
Скоро и деятельность мониторинговых групп по проверке масочного режима будут проводиться в онлайн режиме - заставят все магазины установить видеокамеры ( как ККА с онлайн фиксации) и подключиться к какой нибудь централизованной системе.

А потом обяжут делать поверку видеокамер раз в год в определенных организациях. А для профилактической протирки оптической оси покупать только лицензионное средство от производителей, указанных в утвержденном списке.
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