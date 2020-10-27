Re: Разгромное положение "Тобола" от...

Отправлено: - 11:54

При Газаеве Тобол Кайрату 5 голов забивал в гостях. Потом проиграли команде из Люксембурга и начали урезать бюджет. Вот команда и посыпалась. Те, кто управляют финансированием футбола, в нем не разбираются. Они хотят быстрых результатов, и губят постепенный прогресс. Достаточно взглянуть на сборную Казахстана и на внутренний чемпионат сегодня и 3 года назад.