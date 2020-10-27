Прогноз на 5 дней
пасмурно0°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 98% влажность
  • С-СЗ, 17 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Разгромное положение "Тобола" от "Кайрата" прокомментировали тренеры команд
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40198
Разгромное положение "Тобола" от "Кайрата" прокомментировали тренеры команд
Отправлено: 27.10.20 - 11:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный тренер ФК "Кайрат" Алексей Шпилевский прокомментировал крупную победу своих подопечных над костанайским "Тоболом" в 15-м туре КПЛ. Алматинцы забили сопернику четыре безответных мяча и не реализовали пенальти.
Читать новость

Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
82
Re: Разгромное положение "Тобола" от...
Отправлено: 27.10.20 - 11:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При Газаеве Тобол Кайрату 5 голов забивал в гостях. Потом проиграли команде из Люксембурга и начали урезать бюджет. Вот команда и посыпалась. Те, кто управляют финансированием футбола, в нем не разбираются. Они хотят быстрых результатов, и губят постепенный прогресс. Достаточно взглянуть на сборную Казахстана и на внутренний чемпионат сегодня и 3 года назад.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1115
Re: Разгромное положение "Тобола" от...
Отправлено: 27.10.20 - 12:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Положение - Поражение.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 75.46 Ko -