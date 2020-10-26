Отправлено: - 12:51

abaika95:

А что мешает водителю сейчас брать 80 тнг мимо кассы? Дайте угадаю,камеры!

abaika95:

Цон ввел онлайн получение документов,новшество,ты оплачиваешь теперь что-нибудь? )



abaika95:

Государство это Я! Сказал Людовик 14 так что место уже занято)



abaika95:

Тут хотябы стандартную цену согласились оставить

Цитата:Ну и зачем в таком случае множить сущности? Деньги девать некуда?Цитата:Просто все затраты на госновшества включаются в МРП, который каждый год растет и тебе всю модернизацию рано или поздно придется оплачивать опосредованно, хоть ты онлайн, хоть пешколайн. Но некоторым все-равно упорно кажется, что они пользуются госуслугами совершенно бесплатно.А в автобусах предпринимательская среда, в которой даже для вида бесплатно ничего не будет делаться. Хотя могут быть врЕменные акции, чтобы дать людям привыкнуть, а потом капиталисты все равно свое сдерут. Так что придется оплачивать валидаторы, так же как и счетчики и другие навязываемые "новшества".Цитата:Он 14-й, ты 95-й. Все вы там греетесь возле казны, одни ближе, другие чуть подальше.Цитата:Надолго ли? Ведь них теперь появился весомый повод поднять цены - модернизация!