Отправлено: - 00:21

elektron:

Это наверное для антикорров интересней будет. Каким образом проезд наличкой увеличивается почти в два раза?

Цитата:А при чем тут антикоры? Тут чиновники совершенно не при интересах. В дифференцированных тарифах не вижу ничего незаконного - ну акция такая - плати меньше за безналичный расчёт. Приучают население к безналу. Знаю, что люди старшего поколения почему-то опасаются оплачивать покупки картой. Кстати, в Челябинске проезд можно оплатить обычной банковской картой (кроме маршруток) - очень удобно. Но дифференцированных цен нет.