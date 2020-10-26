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≡ Мать убитой Дарьи Махартовой не может получить компенсацию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40195
Мать убитой Дарьи Махартовой не может получить компенсацию
Отправлено: 26.10.20 - 19:09
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Со дня вынесения приговора убийцам 18-летней студентки Дарьи Махартовой в Костанае прошло полтора года. Но осужденные за убийство до сих поры не выплатили родным убитой ни одного тенге моральной компенсации.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1887
Re: Мать убитой Дарьи Махартовой не может получить компенсацию
Отправлено: 26.10.20 - 19:09
#1
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Цитата:
в Департаменте уголовно-исполнительной системы ответили, что осужденные находятся в учреждении полной безопасности, то есть в тюрьме. Согласно правилам учреждения трудоустроить убийц Даши Махартовой пока не представляется возможным.


Вот интересно, что за шибко умный судья назначил наказание отбывать в тюрьме и тут же дал компенсацию морального ущерба? Или он не знал, что в тюрьме не работают? Получается, что приговор сразу был заточен на то, что компенсация не будет выплачена. Или начнется выплата лет через пять, когда их переведут на другой режим. Издеваются над родителями.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4198
Re: Мать убитой Дарьи Махартовой не может получить компенсацию
Отправлено: 26.10.20 - 21:06
#2
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Наверняка есть у них что-нибудь, может доля в квартире или авто или ещё что-нибудь
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13253
Re: Мать убитой Дарьи Махартовой не может получить компенсацию
Отправлено: 27.10.20 - 00:14
#3
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Цитата:
Козлов я:
Вот интересно, что за шибко умный судья назначил наказание отбывать в тюрьме и тут же дал компенсацию морального ущерба? Или он не знал, что в тюрьме не работают?

Это разве проблемы судьи? Это проблемы ответчика - на нём долг будет висеть. И будет выплачивать по возможности, отдавая не более какой-то доли зарплаты.

У нас как-то коллегу-пенсионерку ограбили - забрали сумку, а там цепочка золотая была и часы советские золотые. Грабитель тоже потом "выплачивал" из зоны присылал переводы. Один перевод даже не перекрыл стоимость проезда до почтового отделения и назад.
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