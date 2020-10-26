Отправлено: - 19:09

в Департаменте уголовно-исполнительной системы ответили, что осужденные находятся в учреждении полной безопасности, то есть в тюрьме. Согласно правилам учреждения трудоустроить убийц Даши Махартовой пока не представляется возможным.



Цитата:Вот интересно, что за шибко умный судья назначил наказание отбывать в тюрьме и тут же дал компенсацию морального ущерба? Или он не знал, что в тюрьме не работают? Получается, что приговор сразу был заточен на то, что компенсация не будет выплачена. Или начнется выплата лет через пять, когда их переведут на другой режим. Издеваются над родителями.