Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 22:52

Цитата-/Посадили или Путин спас?)/





Тишина) ну судя по его фамилии его Зеленский должен спасать разве нет?)





Цитата-/Борату будет внушение, за министра культуры?/





Незнаю может будет,мне пофиг если честно, а вот за вас мне обидно,вам же сейчас очень неприятно, что вашу нацию опять уничижительно тут назвали, да ещё в таком нехорошем контексте,сколько вы тут копий сломали чТобы Х.не называли Х. Провокации тут мерещились а Козлов взял да и оскорбил вас,ведь явно специально это сделал) так будете высказывать ему?)