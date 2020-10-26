Прогноз на 5 дней
небольшой снегопад0°C
  • 747 мм рт.ст.
  • 97% влажность
  • СЗ, 12 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40195
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 17:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Человек среднего возраста в штатском забрал у меня телефон, повалил меня на землю. Мне никто не помогал, сама встала и побежала за ним за своим телефоном, ведь техника служебная и я за нее в ответе», - рассказала Тойкен.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1113
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 22:48
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
талоны есть

Нет, только для гос.учреждений и юр. лицам.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5610
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 22:55
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А как еду готовить, отапливаться? На уголь переходить предлагаете, в 21-ом веке то? /




Вроде как про союз речь шла?) Или при союзе никто углем не топил ?)



Цитата-/Родину защищал в Бердичеве/

Игрушечным ружьём на деревянной лошадке?)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1113
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 22:57
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
От золота не сыт, ни согрет


При Союэе жили не сытно, но и не впроголодь, согреты, одеты были - это точно. А золото - это для души, для форсу или как сейчас говорят, для понтов.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5818
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 23:00
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вроде как про союз речь шла?) Или при союзе никто углем не топил ?)

вообще то про кажущиеся митинги, если что? ;-)
А в данном контексте про видео вроде, что газа нет в Аркалыке -грустная правда жизни, не?.
Или я не туда, или вы опять "уводите" ;-) Цитата:
abaika95:
Игрушечным ружьём на деревянной лошадке?)

Без комментариев, как вам угодно. 8-)

[Исправлено: elektron, 26.10.2020 - 18:02]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5610
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 23:12
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вообще то про кажущиеся митинги, если что? А в данном контексте про видео вроде, что газа нет в Аркалыке -грустная правда жизни, не?.Или я не туда, или вы опять "уводите"/



Ну про Аркалык Макс скинул он от изначально темы уводит?)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8294
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 23:15
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну про Аркалык Макс скинул он от изначально темы уводит?)

Мне померещилось, что это митинг)) так почему же не в тему?))
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 87.22 Ko -