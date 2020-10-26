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Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
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