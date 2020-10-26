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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:16
Цитата-/Не смотрите Россию/
Так как не смотреть если она вокруг?)
Цитата-/Далеко не у всех, только у тех, у кого предрасположенность))/
У Божко была?)
Так как не смотреть если она вокруг?)
Цитата-/Далеко не у всех, только у тех, у кого предрасположенность))/
У Божко была?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:17
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20319
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:20
Цитата:
Что? Правда, что в колониях Казахстана, женщин - нисилуют?...
maxsaf:
Женщина-трансгендер обвиняет в сексуальном насилии сотрудника спецслужбы.
Женщина-трансгендер обвиняет в сексуальном насилии сотрудника спецслужбы.
Что? Правда, что в колониях Казахстана, женщин - нисилуют?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:21
Цитата:
Ну он же ваш мажелисмен, отправьте официальный запрос, может ответит))
abaika95:
У Божко была?)
У Божко была?)
Ну он же ваш мажелисмен, отправьте официальный запрос, может ответит))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:22
Цитата:
Ну тогда смиритесь))
abaika95:
Так как не смотреть если она вокруг?)
Так как не смотреть если она вокруг?)
Ну тогда смиритесь))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:23
Цитата-/Ваш "духовный" хлопец?)/
А вы "своих" уже и у нас нашли?)
Цитата-/Ну он же ваш мажелисмен, отправьте официальный запрос, может ответит/
Не,однофамилец его,который тоже украинец на букву Х. Но ещё и русский)
Так будет внушение Козлову?)
А вы "своих" уже и у нас нашли?)
Цитата-/Ну он же ваш мажелисмен, отправьте официальный запрос, может ответит/
Не,однофамилец его,который тоже украинец на букву Х. Но ещё и русский)
Так будет внушение Козлову?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:29
Цитата:
А, тот, другой который. Че там кстати с ним, суд был? Посадили или Путин спас?)
abaika95:
Не,однофамилец его,который тоже украинец на букву Х. Но ещё и русский)
Не,однофамилец его,который тоже украинец на букву Х. Но ещё и русский)
А, тот, другой который. Че там кстати с ним, суд был? Посадили или Путин спас?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:31
Цитата:
А Борату будет внушение, за министра культуры?))
abaika95:
Так будет внушение Козлову?)
Так будет внушение Козлову?)
А Борату будет внушение, за министра культуры?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:52
Цитата-/Посадили или Путин спас?)/
Тишина) ну судя по его фамилии его Зеленский должен спасать разве нет?)
Цитата-/Борату будет внушение, за министра культуры?/
Незнаю может будет,мне пофиг если честно, а вот за вас мне обидно,вам же сейчас очень неприятно, что вашу нацию опять уничижительно тут назвали, да ещё в таком нехорошем контексте,сколько вы тут копий сломали чТобы Х.не называли Х. Провокации тут мерещились а Козлов взял да и оскорбил вас,ведь явно специально это сделал) так будете высказывать ему?)
Тишина) ну судя по его фамилии его Зеленский должен спасать разве нет?)
Цитата-/Борату будет внушение, за министра культуры?/
Незнаю может будет,мне пофиг если честно, а вот за вас мне обидно,вам же сейчас очень неприятно, что вашу нацию опять уничижительно тут назвали, да ещё в таком нехорошем контексте,сколько вы тут копий сломали чТобы Х.не называли Х. Провокации тут мерещились а Козлов взял да и оскорбил вас,ведь явно специально это сделал) так будете высказывать ему?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 23:00
Цитата:
Он в отличии от вас не обращался ко мне лично. Или вы тогда тоже не меня лично имели ввиду, а всех украинцев назвали хохлами, и сказали не верить им?
abaika95:
Козлов взял да и оскорбил вас
Козлов взял да и оскорбил вас
Он в отличии от вас не обращался ко мне лично. Или вы тогда тоже не меня лично имели ввиду, а всех украинцев назвали хохлами, и сказали не верить им?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 23:14
Цитата-/Он в отличии от вас не обращался ко мне лично. Или вы тогда тоже не меня лично имели ввиду, а всех украинцев назвали хохлами, и сказали не верить им?/
Ну вообще-то так и було,правда вроде потом вы вообще начали ратовать за то чтобы не использовали слово на буквы х.) Или теперь это не обидно если не обращаясь к вам лично?)
Ну вообще-то так и було,правда вроде потом вы вообще начали ратовать за то чтобы не использовали слово на буквы х.) Или теперь это не обидно если не обращаясь к вам лично?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 23:17
Цитата:
Как именно, уточните пожалуйста. Это было обращение ко мне или вы всех так назвали?
abaika95:
Ну вообще-то так и було
Ну вообще-то так и було
Как именно, уточните пожалуйста. Это было обращение ко мне или вы всех так назвали?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 23:28
Цитата:
А он кто, украинец или канадец?)
abaika95:
А вы "своих" уже и у нас нашли?)
А вы "своих" уже и у нас нашли?)
А он кто, украинец или канадец?)
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