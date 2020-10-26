Отправлено: - 23:00

abaika95:

Вроде как про союз речь шла?) Или при союзе никто углем не топил ?)

abaika95:

Игрушечным ружьём на деревянной лошадке?)

[Исправлено: elektron, 26.10.2020 - 18:02]

Цитата:вообще то про кажущиеся митинги, если что?А в данном контексте про видео вроде, что газа нет в Аркалыке -грустная правда жизни, не?.Или я не туда, или вы опять "уводите"Цитата:Без комментариев, как вам угодно.