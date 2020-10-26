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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 900 из 900«1...898899900
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5610
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:16
#13486
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Цитата-/Не смотрите Россию/



Так как не смотреть если она вокруг?)




Цитата-/Далеко не у всех, только у тех, у кого предрасположенность))/



У Божко была?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8294
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:17
#13487
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Цитата:
abaika95:
бездуховность мне тоже теперь их во внимание брать?)

Ваш "духовный" хлопец?)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20319
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:20
#13488
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Цитата:
maxsaf:
Женщина-трансгендер обвиняет в сексуальном насилии сотрудника спецслужбы.

Что? Правда, что в колониях Казахстана, женщин - нисилуют?... :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8294
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:21
#13489
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Цитата:
abaika95:
У Божко была?)

Ну он же ваш мажелисмен, отправьте официальный запрос, может ответит))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8294
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:22
#13490
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Цитата:
abaika95:
Так как не смотреть если она вокруг?)

Ну тогда смиритесь))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5610
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:23
#13491
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Цитата-/Ваш "духовный" хлопец?)/




А вы "своих" уже и у нас нашли?)


Цитата-/Ну он же ваш мажелисмен, отправьте официальный запрос, может ответит/


Не,однофамилец его,который тоже украинец на букву Х. Но ещё и русский)

Так будет внушение Козлову?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8294
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:29
#13492
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Цитата:
abaika95:
Не,однофамилец его,который тоже украинец на букву Х. Но ещё и русский)

А, тот, другой который. Че там кстати с ним, суд был? Посадили или Путин спас?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8294
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:31
#13493
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Цитата:
abaika95:
Так будет внушение Козлову?)

А Борату будет внушение, за министра культуры?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5610
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 22:52
#13494
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Цитата-/Посадили или Путин спас?)/


Тишина) ну судя по его фамилии его Зеленский должен спасать разве нет?)


Цитата-/Борату будет внушение, за министра культуры?/


Незнаю может будет,мне пофиг если честно, а вот за вас мне обидно,вам же сейчас очень неприятно, что вашу нацию опять уничижительно тут назвали, да ещё в таком нехорошем контексте,сколько вы тут копий сломали чТобы Х.не называли Х. Провокации тут мерещились а Козлов взял да и оскорбил вас,ведь явно специально это сделал) так будете высказывать ему?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8294
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 23:00
#13495
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Цитата:
abaika95:
Козлов взял да и оскорбил вас

Он в отличии от вас не обращался ко мне лично. Или вы тогда тоже не меня лично имели ввиду, а всех украинцев назвали хохлами, и сказали не верить им?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5610
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 23:14
#13496
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Цитата-/Он в отличии от вас не обращался ко мне лично. Или вы тогда тоже не меня лично имели ввиду, а всех украинцев назвали хохлами, и сказали не верить им?/




Ну вообще-то так и було,правда вроде потом вы вообще начали ратовать за то чтобы не использовали слово на буквы х.) Или теперь это не обидно если не обращаясь к вам лично?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8294
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 23:17
#13497
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Цитата:
abaika95:
Ну вообще-то так и було

Как именно, уточните пожалуйста. Это было обращение ко мне или вы всех так назвали?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8294
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.10.20 - 23:28
#13498
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Цитата:
abaika95:
А вы "своих" уже и у нас нашли?)

А он кто, украинец или канадец?)
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