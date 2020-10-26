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≡ 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40195
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 26.10.20 - 19:40
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При оплате безналичным способом стоимость проезда в автобусах будет почти в два раза ниже. Постановление, регламентирующее размер оплаты, опубликовал отдел ЖКХ Костаная на своей странице в Instagram.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1109
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 26.10.20 - 19:40
#1
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Водители автобусов работают от процентов сданной сменной выручки - тогда если наличный проезд 150 тенге, им выгодней требовать оплаты таким способом; да и хозяевам автобусов - наличные деньги - это же неконтролируемый и безналоговый Клондайк. Это же ОФШОР посредине Костаная в чистом виде.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5596
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 26.10.20 - 20:27
#2
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Цитата-/тогда если наличный проезд 150 тенге, им выгодней требовать оплаты таким способом/



Каким образом водители смогут ТРЕБОВАТЬ оплату именно таким образом?)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
466
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 26.10.20 - 20:49
#3
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Ну чтож, всё как всегда, специалистов-то ведь нет.
Прокуратура будет проверять законность "постановления"?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1109
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 26.10.20 - 20:57
#4
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Цитата:
abaika95:
Каким образом водители


Пока не знаю как, но интуицией ( короче одним местом) чувствую, что ВСЁ будет разыгрыватся вокруг П2.2 этого Постановления. Водители и их хозяева - очень шустрые и пронырливые люди.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5596
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 26.10.20 - 21:00
#5
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Цитата-/Пока не знаю как, но интуицией ( короче одним местом) чувствую, что ВСЁ будет разыгрыватся вокруг П2.2 этого Постановления. Водители и их хозяева - очень шустрые и пронырливые люди./



Да бросьте,много где с этими валадиторами ездят и ничего смертельного не случается)
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4195
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 26.10.20 - 21:01
#6
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В Кокшетау уже давно применяется такой вариант оплаты. Вроде все довольны. Только вот проблема в том , есть люди которые редко выезжают, они бедны и это ограбление этой категории населения.
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