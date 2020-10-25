Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Николай ВОРОНИН: Новое без нового
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40195
Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 25.10.20 - 14:59
В августе 2020 года в Казахстане создали Высший совет по реформам (ВСР) и Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПИР), провозгласив новый экономический курс. Лично у меня уже слова "реформа", "программа", "курс" радости не вызывают. Сколько у нас уже было такого, что не выполнялось.
Читать новость
Читать новость
Re: Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 25.10.20 - 14:59
- срубили дерево, на котором сидели, и при этом до сих пор восхищаемся топором
Одни подхалимы глубоко лижут, чтобы устроить себе теплое местечко, недовольных в тюрьму и всех это устраивает, стали посмешищем всему миру.при таких богатствах ходят с протянутой рукой, позорище!
Одни подхалимы глубоко лижут, чтобы устроить себе теплое местечко, недовольных в тюрьму и всех это устраивает, стали посмешищем всему миру.при таких богатствах ходят с протянутой рукой, позорище!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20315
Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 25.10.20 - 15:08
Цитата:
Сайлау, ты не прав. Это называется-
привлечением - инвестиций...
сайлау курманов:
при таких богатствах ходят с протянутой рукой, позорище!
при таких богатствах ходят с протянутой рукой, позорище!
Сайлау, ты не прав. Это называется-
привлечением - инвестиций...
Re: Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 25.10.20 - 16:02
Цитата-/Ведь капитализм есть капитализм - тут главное прибыль и доходы/
Да согласен,и никаких субсидий ни нацкомпаниям ни предпренимателям ни социально уязвимым,капитализм есть капитализм,каждый за себя)
Цитата-/.при таких богатствах ходят с протянутой рукой, позорище!/
Сайлау вот ты владелец магазина лично ходишь с протянутой рукой? В минус работаешь?)
Да согласен,и никаких субсидий ни нацкомпаниям ни предпренимателям ни социально уязвимым,капитализм есть капитализм,каждый за себя)
Цитата-/.при таких богатствах ходят с протянутой рукой, позорище!/
Сайлау вот ты владелец магазина лично ходишь с протянутой рукой? В минус работаешь?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8273
Re: Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 25.10.20 - 21:54
Цитата:
Допустим, создали. Вложили кучу денег, а отдачи нет, вложили еще - отдачи нет. Проверили, посчитали, пересажали, еще денег влили - опять отдачи нет. Снова сажать. Замкнутый круг получится))
Так, может, вместо помощи частникам создать опять государственные сельхозпредприятия и тратить деньги на себя?
Допустим, создали. Вложили кучу денег, а отдачи нет, вложили еще - отдачи нет. Проверили, посчитали, пересажали, еще денег влили - опять отдачи нет. Снова сажать. Замкнутый круг получится))
Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 26.10.20 - 10:16
Старое зачем разрушили, взамен то практически ничего не создали. Все земли отдали на полеводство, пастбищ практически нет или проданы, туда соваться нельзя. Тучных отар овец и табунов скота не осталось. Мясо вон какое дорогое, конина уже три тысячи, кобыла стоит под миллион, когда такое было?
Re: Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 26.10.20 - 13:42
Цитата://Они не оправдали льготы//
Крупные агрохолдинги, они АССИМИЛИРОВАНЫ с членами Правительства ( козе понятно: в одиночку или местному Совету директоров ВСЕ проблемы на посевных площадях в несколько сот тысяч или миллионов гектаров НЕ РЕШИТЬ). Пример: "Иволги холдинга" налицо, да и "Олжу" ждёт такая же участь: сейчас после БАНКРОТСТВА "Иволги" и рейбрейдинга: очистятся от долгов, проведут оптимизацию кадров и посевных площадей - и вперёд за ДОЛГОЖДАННЫМИ государственными субсидиями.
Нас, агробизнес - портит излишняя и мелочная СУБСИДИЗАЦИЯ со стороны государства. Субсидия должна быть ОДНА - и по итогам аграрного года: в полеводстве- по количеству собранного урожая; в животноводстве - по полученным привесам и надоям молока. Всё - больше критериев в сельском хозяйстве НЕ БЫВАЕТ. Все остальные субсидии - это от лукавого - кормёжка за счёт государства (как сказал, Б.П. Князев) так называемых ХАЛЯВЩИКОВ-партнёров.
Крупные агрохолдинги, они АССИМИЛИРОВАНЫ с членами Правительства ( козе понятно: в одиночку или местному Совету директоров ВСЕ проблемы на посевных площадях в несколько сот тысяч или миллионов гектаров НЕ РЕШИТЬ). Пример: "Иволги холдинга" налицо, да и "Олжу" ждёт такая же участь: сейчас после БАНКРОТСТВА "Иволги" и рейбрейдинга: очистятся от долгов, проведут оптимизацию кадров и посевных площадей - и вперёд за ДОЛГОЖДАННЫМИ государственными субсидиями.
Нас, агробизнес - портит излишняя и мелочная СУБСИДИЗАЦИЯ со стороны государства. Субсидия должна быть ОДНА - и по итогам аграрного года: в полеводстве- по количеству собранного урожая; в животноводстве - по полученным привесам и надоям молока. Всё - больше критериев в сельском хозяйстве НЕ БЫВАЕТ. Все остальные субсидии - это от лукавого - кормёжка за счёт государства (как сказал, Б.П. Князев) так называемых ХАЛЯВЩИКОВ-партнёров.
Re: Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 26.10.20 - 13:54
Цитата:
С другой стороны копать не пробовали? Почему эти социально уязвимые вообще есть в нашей весьма не бедной стране?
abaika95:
Да согласен,и никаких субсидий ни нацкомпаниям ни предпренимателям ни социально уязвимым
Да согласен,и никаких субсидий ни нацкомпаниям ни предпренимателям ни социально уязвимым
С другой стороны копать не пробовали? Почему эти социально уязвимые вообще есть в нашей весьма не бедной стране?
Re: Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 26.10.20 - 14:14
Цитата-/другой стороны копать не пробовали? Почему эти социально уязвимые вообще есть в нашей весьма не бедной стране?/
Хорошо,давайте с иной точки зрения копнем,откуда вообще социально уязвимые появляются в очень не бедных США и соединённых штатах Европы? Или их там нет а государство покрыло всех благоденствием?)
Цитата-/Нас, агробизнес - портит излишняя и мелочная СУБСИДИЗАЦИЯ со стороны государства./
И тут же
Цитата-/Крупные агрохолдинги, они АССИМИЛИРОВАНЫ с членами Правительства/
Вот и ответ
Лоббирование интересов для "своих" компаний )
Хорошо,давайте с иной точки зрения копнем,откуда вообще социально уязвимые появляются в очень не бедных США и соединённых штатах Европы? Или их там нет а государство покрыло всех благоденствием?)
Цитата-/Нас, агробизнес - портит излишняя и мелочная СУБСИДИЗАЦИЯ со стороны государства./
И тут же
Цитата-/Крупные агрохолдинги, они АССИМИЛИРОВАНЫ с членами Правительства/
Вот и ответ
Лоббирование интересов для "своих" компаний )
Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 26.10.20 - 14:19
Цитата:
Мы живём в Казахстане, и мне глубоко начихать, как там за бугром.
abaika95:
Мы живём в Казахстане, и мне глубоко начихать, как там за бугром.
Re: Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 26.10.20 - 14:47
Цитата-/Мы живём в Казахстане, и мне глубоко начихать, как там за бугром./
Ну начались старые песни о главном)
Пример других стран нам не нужен,пример из истории нам не нужен) живём в информационном вакууме)
Ну начались старые песни о главном)
Пример других стран нам не нужен,пример из истории нам не нужен) живём в информационном вакууме)
Re: Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 26.10.20 - 17:11
Цитата:
quote]abaika95:
Вот и ответ
Как бы вам, понятнее объяснить: Агрохолдингов-монстров их мало, в каждой области, по одному, максимум по две. Они не ходят на собрания вместе простыми ТОО, к/х, не стоят в очереди за кредитами и так далее. У них и для них всё делается в "зелёном коридоре" и в "ВИП зоне".
С ТОО и к/х всё проще: им всё в последную очередь, особенно к/х -шкам.
При этом урожайность и себестоимость выращенной продукции в к/х ( по крайней мере у меня, при сравнений с соседями) бывает : первое или выше или ровно и второе значительно ниже - за счёт меньшего числа раб.силы и оптимизаций затрат, при НЕУКОСНИТЕЛЬНОМ соблюдений всех технологических процессов.
abaika95:
И тут же
И тут же
quote]abaika95:
Вот и ответ
Как бы вам, понятнее объяснить: Агрохолдингов-монстров их мало, в каждой области, по одному, максимум по две. Они не ходят на собрания вместе простыми ТОО, к/х, не стоят в очереди за кредитами и так далее. У них и для них всё делается в "зелёном коридоре" и в "ВИП зоне".
С ТОО и к/х всё проще: им всё в последную очередь, особенно к/х -шкам.
При этом урожайность и себестоимость выращенной продукции в к/х ( по крайней мере у меня, при сравнений с соседями) бывает : первое или выше или ровно и второе значительно ниже - за счёт меньшего числа раб.силы и оптимизаций затрат, при НЕУКОСНИТЕЛЬНОМ соблюдений всех технологических процессов.
Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 26.10.20 - 19:39
Цитата:
Почему же не нужен пример других стран, очень даже нужен. Только положительный, а дерьма у нас и своего хватает.
abaika95:
Почему же не нужен пример других стран, очень даже нужен. Только положительный, а дерьма у нас и своего хватает.
Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 26.10.20 - 20:46
Цитата-/Почему же не нужен пример других стран, очень даже нужен. Только положительный, а дерьма у нас и своего хватает./
Вы в министерствах раньше не работали?) Просто логика у вас какая-то министерская,пример от других только положительный а на остальное дерьмо и ошибки у них не смотрим) зачем ?)
Вы в министерствах раньше не работали?) Просто логика у вас какая-то министерская,пример от других только положительный а на остальное дерьмо и ошибки у них не смотрим) зачем ?)
Re: Николай ВОРОНИН: Новое без нового
Отправлено: 26.10.20 - 20:50
Цитата:
Было: в 1992 году, когда поток "деревянных" рублей из России хлынул в Казахстан: за 15 000 000 таких рублей, купил 3 головы лошадей. В углу спальни стояли три 50 килограммовых мешка, набитые такими рублями.
Цитата:
Зато зайдёшь в любой магазинчик: колбасы - сто видов и сортов, но тучных отар и табунов -НЕТ. ( это СЕЙЧАС,при Акиматах)
Зато зайдёшь в любую скотобазу: коров, нетелей, бычков-кастратов - видимо-невидимо, но колбасы в магазинах не увидишь. ( это РАНЬШЕ, при Советах).
Кстати: отара - это бараны, овцы; табуны- это лошади; стадо - коровы, быки.
сайлау курманов:
когда такое было?
когда такое было?
Было: в 1992 году, когда поток "деревянных" рублей из России хлынул в Казахстан: за 15 000 000 таких рублей, купил 3 головы лошадей. В углу спальни стояли три 50 килограммовых мешка, набитые такими рублями.
Цитата:
сайлау курманов:
Тучных отар овец
Тучных отар овец
Зато зайдёшь в любой магазинчик: колбасы - сто видов и сортов, но тучных отар и табунов -НЕТ. ( это СЕЙЧАС,при Акиматах)
Зато зайдёшь в любую скотобазу: коров, нетелей, бычков-кастратов - видимо-невидимо, но колбасы в магазинах не увидишь. ( это РАНЬШЕ, при Советах).
Кстати: отара - это бараны, овцы; табуны- это лошади; стадо - коровы, быки.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать