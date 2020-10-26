80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов

Отправлено: - 21:00

Цитата-/Пока не знаю как, но интуицией ( короче одним местом) чувствую, что ВСЁ будет разыгрыватся вокруг П2.2 этого Постановления. Водители и их хозяева - очень шустрые и пронырливые люди./







Да бросьте,много где с этими валадиторами ездят и ничего смертельного не случается)