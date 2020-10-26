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≡ Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40195
Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 13:37
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Министр информации и общественного развития Казахстана объяснила причины закрытости информации о средствах, получаемых частными СМИ за размещение государственного заказа, «пожеланиями партнеров».
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2723
Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 13:37
#1
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Цитата:
— Я еще раз хочу сказать, что действительно, есть такие вопросы. Но я еще раз хочу сказать, что это пожелания наших как раз партнеров, — повторила министр.

А у налогоплательщиков пожелания, чтобы показывали на что, в каком размере уходят деньги и кому. Так и передайте Министру информации и общественного развития Казахстана Аиде Балаевой.
Чьи интересы важнее считает министр? "партнеров" (хотя они в принципе исполнители заказа, и если им не нравятся условия, то они могут спокойно отказаться, у нас же рыночек)или граждане, которые не могут отказаться законным способом платить налоги? :-x

[Исправлено: Медный, 26.10.2020 - 12:38]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5596
Re: Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются...
Отправлено: 26.10.20 - 14:45
#2
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Надо тогда поступать комплексно
Если правовые медиацентры хотят чтобы сми озвучивали бюджет получаемый от госзаказа
Надо тогда пойти по пути наибольшей либерализации в этой сфере, чтобы ВСЕ СМИ начали озвучивать свои доходы и откуда данные доходы пришли,дальше больше надо чтобы все НПО и ОО правовые центры,центры права и правые центры тоже озвучивали своих спонсоров,"больших" блогеров подвести к данной норме,крупные паблики,каналы на ютюбе и странички в социальных сетях подвести к этому что у нас что для вещающих из заграницы)и тогда будет обширная карантина медиа пространства в Казахстане) всем кто отказался закрывать доступ) Вот тогда различные СМИ одни из рупора гос пропаганды а другие из антигос пропаганды превратятся в милых,профессиональных журналистов)
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
149
Re: Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются...
Отправлено: 26.10.20 - 15:21
#3
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Цитата:
abaika95:
Надо тогда поступать комплексно Если правовые медиацентры хотят чтобы сми озвучивали бюджет получаемый от госзаказа Надо тогда пойти по пути наибольшей либерализации в этой сфере, чтобы ВСЕ СМИ начали озвучивать свои доходы и откуда данные доходы пришли,дальше больше надо чтобы все НПО и ОО правовые центры,центры права и правые центры тоже озвучивали своих спонсоров,"больших" блогеров подвести к данной норме,крупные паблики,каналы на ютюбе и странички в социальных сетях подвести к этому что у нас что для вещающих из заграницы)и тогда будет обширная карантина медиа пространства в Казахстане) всем кто отказался закрывать доступ) Вот тогда различные СМИ одни из рупора гос пропаганды а другие из антигос пропаганды превратятся в милых,профессиональных журналистов)

Ну вот зачем ты погоду испортил????.... Так в разрез характерным своим постам писать....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1109
Re: Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются...
Отправлено: 26.10.20 - 17:57
#4
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Цитата: //это пожелания наших как раз партнеров,//

Очевидно, ларчик просто открывается: достаточно назвать или не назвать Ф.И.О. участников этих ТОО и АО, владеющих печатными изданиями. Против ИХ слова или их ПОЖЕЛАНИИ, естественно никакая там Аида Балаева, пусть даже она будет работать Премьер-министром, НЕ ПОЙДЁТ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8273
Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 20:12
#5
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Цитата:
5555:
Ну вот зачем ты погоду испортил????.... Так в разрез характерным своим постам писать....

Да ниче он не испортил, просто тролит)

Цитата:
abaika95:
одни из рупора гос пропаганды

Платных тролей тоже было бы неплохо на чистую воду вывести)))

Цитата:
ACROS:
достаточно назвать или не назвать Ф.И.О. участников этих ТОО

Тогда вообще откроется интересная картина - кое кто сами себя обеляют, за народные деньги :-o :lol:

[Исправлено: maxsaf, 26.10.2020 - 20:13]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5596
Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 20:30
#6
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Цитата-/Платных тролей тоже было бы неплохо на чистую воду вывести)))/




Полностью согласен! И платных и бесплатных на чистую! Вообще комментить только после получения справки из цона!) И сразу ВЕС комментам прибавится не так ли?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8273
Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 20:34
#7
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Цитата:
abaika95:
Вообще комментить только после получения справки из цона!) И сразу ВЕС комментам прибавится не так ли?)

Та перестаньте, щас все справки онлайн дают, бесплатно. Цифровизация завершена успешно, не так ли?)))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5596
Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 20:40
#8
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Цитата-/перестаньте, щас все справки онлайн дают, бесплатно. Цифровизация завершена успешно, не так ли?)))


Нет не все
И цифровизация ещё не закончена
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