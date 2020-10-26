Отправлено: - 13:37

— Я еще раз хочу сказать, что действительно, есть такие вопросы. Но я еще раз хочу сказать, что это пожелания наших как раз партнеров, — повторила министр.

[Исправлено: Медный, 26.10.2020 - 12:38]

Цитата:А у налогоплательщиков пожелания, чтобы показывали на что, в каком размере уходят деньги и кому. Так и передайте Министру информации и общественного развития Казахстана Аиде Балаевой.Чьи интересы важнее считает министр? "партнеров" (хотя они в принципе исполнители заказа, и если им не нравятся условия, то они могут спокойно отказаться, у нас же рыночек)или граждане, которые не могут отказаться законным способом платить налоги?