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Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
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Я робот(Пользователи)
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Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 13:37
Министр информации и общественного развития Казахстана объяснила причины закрытости информации о средствах, получаемых частными СМИ за размещение государственного заказа, «пожеланиями партнеров».
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Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 13:37
Цитата:
А у налогоплательщиков пожелания, чтобы показывали на что, в каком размере уходят деньги и кому. Так и передайте Министру информации и общественного развития Казахстана Аиде Балаевой.
Чьи интересы важнее считает министр? "партнеров" (хотя они в принципе исполнители заказа, и если им не нравятся условия, то они могут спокойно отказаться, у нас же рыночек)или граждане, которые не могут отказаться законным способом платить налоги?
[Исправлено: Медный, 26.10.2020 - 12:38]
— Я еще раз хочу сказать, что действительно, есть такие вопросы. Но я еще раз хочу сказать, что это пожелания наших как раз партнеров, — повторила министр.
А у налогоплательщиков пожелания, чтобы показывали на что, в каком размере уходят деньги и кому. Так и передайте Министру информации и общественного развития Казахстана Аиде Балаевой.
Чьи интересы важнее считает министр? "партнеров" (хотя они в принципе исполнители заказа, и если им не нравятся условия, то они могут спокойно отказаться, у нас же рыночек)или граждане, которые не могут отказаться законным способом платить налоги?
[Исправлено: Медный, 26.10.2020 - 12:38]
Re: Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются...
Отправлено: 26.10.20 - 14:45
Надо тогда поступать комплексно
Если правовые медиацентры хотят чтобы сми озвучивали бюджет получаемый от госзаказа
Надо тогда пойти по пути наибольшей либерализации в этой сфере, чтобы ВСЕ СМИ начали озвучивать свои доходы и откуда данные доходы пришли,дальше больше надо чтобы все НПО и ОО правовые центры,центры права и правые центры тоже озвучивали своих спонсоров,"больших" блогеров подвести к данной норме,крупные паблики,каналы на ютюбе и странички в социальных сетях подвести к этому что у нас что для вещающих из заграницы)и тогда будет обширная карантина медиа пространства в Казахстане) всем кто отказался закрывать доступ) Вот тогда различные СМИ одни из рупора гос пропаганды а другие из антигос пропаганды превратятся в милых,профессиональных журналистов)
Если правовые медиацентры хотят чтобы сми озвучивали бюджет получаемый от госзаказа
Надо тогда пойти по пути наибольшей либерализации в этой сфере, чтобы ВСЕ СМИ начали озвучивать свои доходы и откуда данные доходы пришли,дальше больше надо чтобы все НПО и ОО правовые центры,центры права и правые центры тоже озвучивали своих спонсоров,"больших" блогеров подвести к данной норме,крупные паблики,каналы на ютюбе и странички в социальных сетях подвести к этому что у нас что для вещающих из заграницы)и тогда будет обширная карантина медиа пространства в Казахстане) всем кто отказался закрывать доступ) Вот тогда различные СМИ одни из рупора гос пропаганды а другие из антигос пропаганды превратятся в милых,профессиональных журналистов)
(Полноправные пользователи)
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- Костанай
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Re: Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются...
Отправлено: 26.10.20 - 15:21
Цитата:
Ну вот зачем ты погоду испортил????.... Так в разрез характерным своим постам писать....
abaika95:
Надо тогда поступать комплексно Если правовые медиацентры хотят чтобы сми озвучивали бюджет получаемый от госзаказа Надо тогда пойти по пути наибольшей либерализации в этой сфере, чтобы ВСЕ СМИ начали озвучивать свои доходы и откуда данные доходы пришли,дальше больше надо чтобы все НПО и ОО правовые центры,центры права и правые центры тоже озвучивали своих спонсоров,"больших" блогеров подвести к данной норме,крупные паблики,каналы на ютюбе и странички в социальных сетях подвести к этому что у нас что для вещающих из заграницы)и тогда будет обширная карантина медиа пространства в Казахстане) всем кто отказался закрывать доступ) Вот тогда различные СМИ одни из рупора гос пропаганды а другие из антигос пропаганды превратятся в милых,профессиональных журналистов)
Надо тогда поступать комплексно Если правовые медиацентры хотят чтобы сми озвучивали бюджет получаемый от госзаказа Надо тогда пойти по пути наибольшей либерализации в этой сфере, чтобы ВСЕ СМИ начали озвучивать свои доходы и откуда данные доходы пришли,дальше больше надо чтобы все НПО и ОО правовые центры,центры права и правые центры тоже озвучивали своих спонсоров,"больших" блогеров подвести к данной норме,крупные паблики,каналы на ютюбе и странички в социальных сетях подвести к этому что у нас что для вещающих из заграницы)и тогда будет обширная карантина медиа пространства в Казахстане) всем кто отказался закрывать доступ) Вот тогда различные СМИ одни из рупора гос пропаганды а другие из антигос пропаганды превратятся в милых,профессиональных журналистов)
Ну вот зачем ты погоду испортил????.... Так в разрез характерным своим постам писать....
A
(Полноправные пользователи)
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Re: Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются...
Отправлено: 26.10.20 - 17:57
Цитата: //это пожелания наших как раз партнеров,//
Очевидно, ларчик просто открывается: достаточно назвать или не назвать Ф.И.О. участников этих ТОО и АО, владеющих печатными изданиями. Против ИХ слова или их ПОЖЕЛАНИИ, естественно никакая там Аида Балаева, пусть даже она будет работать Премьер-министром, НЕ ПОЙДЁТ.
Очевидно, ларчик просто открывается: достаточно назвать или не назвать Ф.И.О. участников этих ТОО и АО, владеющих печатными изданиями. Против ИХ слова или их ПОЖЕЛАНИИ, естественно никакая там Аида Балаева, пусть даже она будет работать Премьер-министром, НЕ ПОЙДЁТ.
Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 20:12
Цитата:
Да ниче он не испортил, просто тролит)
Цитата:
Платных тролей тоже было бы неплохо на чистую воду вывести)))
Цитата:
Тогда вообще откроется интересная картина - кое кто сами себя обеляют, за народные деньги
[Исправлено: maxsaf, 26.10.2020 - 20:13]
5555:
Ну вот зачем ты погоду испортил????.... Так в разрез характерным своим постам писать....
Ну вот зачем ты погоду испортил????.... Так в разрез характерным своим постам писать....
Да ниче он не испортил, просто тролит)
Цитата:
abaika95:
одни из рупора гос пропаганды
одни из рупора гос пропаганды
Платных тролей тоже было бы неплохо на чистую воду вывести)))
Цитата:
ACROS:
достаточно назвать или не назвать Ф.И.О. участников этих ТОО
достаточно назвать или не назвать Ф.И.О. участников этих ТОО
Тогда вообще откроется интересная картина - кое кто сами себя обеляют, за народные деньги
[Исправлено: maxsaf, 26.10.2020 - 20:13]
Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 20:30
Цитата-/Платных тролей тоже было бы неплохо на чистую воду вывести)))/
Полностью согласен! И платных и бесплатных на чистую! Вообще комментить только после получения справки из цона!) И сразу ВЕС комментам прибавится не так ли?)
Полностью согласен! И платных и бесплатных на чистую! Вообще комментить только после получения справки из цона!) И сразу ВЕС комментам прибавится не так ли?)
Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 20:34
Цитата:
Та перестаньте, щас все справки онлайн дают, бесплатно. Цифровизация завершена успешно, не так ли?)))
abaika95:
Вообще комментить только после получения справки из цона!) И сразу ВЕС комментам прибавится не так ли?)
Вообще комментить только после получения справки из цона!) И сразу ВЕС комментам прибавится не так ли?)
Та перестаньте, щас все справки онлайн дают, бесплатно. Цифровизация завершена успешно, не так ли?)))
Объемы размещаемого в частных СМИ госзаказа не афишируются «по пожеланию партнеров» — министр
Отправлено: 26.10.20 - 20:40
Цитата-/перестаньте, щас все справки онлайн дают, бесплатно. Цифровизация завершена успешно, не так ли?)))
Нет не все
И цифровизация ещё не закончена
Нет не все
И цифровизация ещё не закончена
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