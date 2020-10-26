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≡ Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40195
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 17:27
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«Человек среднего возраста в штатском забрал у меня телефон, повалил меня на землю. Мне никто не помогал, сама встала и побежала за ним за своим телефоном, ведь техника служебная и я за нее в ответе», - рассказала Тойкен.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5596
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 17:27
#1
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Ну что за клоунада? Ходили,вокруг,толкнули,забрали,отпустили
Надо уже наших людей в штатском во всеми любимую Белаурсь отправлять на обучение)
Померещился митинг? Подгоняй водомёты.....и вопросы про аппаратуру отпадут)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20315
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 18:24
#2
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Цитата:

«Человек среднего возраста в штатском забрал у меня телефон,

Это называется - грабёж. Открытое похищение имущкства... :-o
Номер статьи УК - не знаю... 8-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20315
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 18:27
#3
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Цитата:
abaika95:
Надо уже наших людей в штатском во всеми любимую Белаурсь отправлять на обучение)

Это Беларуссов, надо в Казахстан, на стажировку - посылать... :lol: :oops: :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1109
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 19:23
#4
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Цитата:
abaika95:
любимую Белаурсь


Не понимаю, я этого Лукашенко: в стране был порядок; города и посёлки - ухоженные; аграрный сектор - лучший в СНГ; промышленность - не хуже, а некоторые предприятия лучшие в Европе; какие трактора МТЗ - не уступают по качеству и надёжности Джон Дирам; IT-технология - тоже лучшая в СНГ - и что он держится за эту власть;
НЕ ХОЧЕТ его народ - надо было вовремя уходить.
Переехал бы в Россию, к Акаеву, Януковичу - бухали бы на троих.

Через год-два новая власть была бы в полной Ж..Е, как Украина.

Вот тогда он сказал бы на весь мир: какую я вам страну сдал и что вы с ней сделали и какая она сейчас.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1887
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 19:29
#5
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5596
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 20:37
#6
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Цитата-/Через год-два новая власть была бы в полной Ж..Е, как Украина.Вот тогда он сказал бы на весь мир: какую я вам страну сдал и что вы с ней сделали и какая она сейчас./




Вы вроде социолог должны понимать сущность людей или конкретнее сущность толпы) ну в киргизии вон свергают и свергают, кто-то вспомнил а зачем мы это начали? Либерда кто был у истоков развала СССР хоть словом усомнилась по прошествии зачем они это сделали?) На Украине кто-то поднимает вопросы а зачем скакали на майдане?) Так и тут плюнут в ладошку утруться и дальше пойдут) почему так происходит? Человеку а конкретнее толпе трудно мыслить объективно и страшно,иначе все жертвы и все герои тех событий бессмысленны) да и политтехнологи из "дружественных" стран не позволят это сделать)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5596
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 20:38
#7
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Цитата:
Козлов я:




Макс тут опять тебя провоцируют
Разберись! )
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1887
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 20:44
#8
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Цитата:
abaika95:
Макс ... Разберись! )


Что-то смотрящих развелось..!
:-x
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8273
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 20:55
#9
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Цитата:
abaika95:
Макс тут опять тебя провоцируют Разберись! )

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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5596
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 20:58
#10
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Цитата:
maxsaf:






Так это не шутка,это грустная правда жизни,ты же тут возмущался чтобы не произносили слово на Х.? Что ж теперь молчишь?
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