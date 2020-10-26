Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»

Отправлено: - 20:37

Цитата-/Через год-два новая власть была бы в полной Ж..Е, как Украина.Вот тогда он сказал бы на весь мир: какую я вам страну сдал и что вы с ней сделали и какая она сейчас./









Вы вроде социолог должны понимать сущность людей или конкретнее сущность толпы) ну в киргизии вон свергают и свергают, кто-то вспомнил а зачем мы это начали? Либерда кто был у истоков развала СССР хоть словом усомнилась по прошествии зачем они это сделали?) На Украине кто-то поднимает вопросы а зачем скакали на майдане?) Так и тут плюнут в ладошку утруться и дальше пойдут) почему так происходит? Человеку а конкретнее толпе трудно мыслить объективно и страшно,иначе все жертвы и все герои тех событий бессмысленны) да и политтехнологи из "дружественных" стран не позволят это сделать)