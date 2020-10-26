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Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40195
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 17:27
«Человек среднего возраста в штатском забрал у меня телефон, повалил меня на землю. Мне никто не помогал, сама встала и побежала за ним за своим телефоном, ведь техника служебная и я за нее в ответе», - рассказала Тойкен.
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Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 17:27
Ну что за клоунада? Ходили,вокруг,толкнули,забрали,отпустили
Надо уже наших людей в штатском во всеми любимую Белаурсь отправлять на обучение)
Померещился митинг? Подгоняй водомёты.....и вопросы про аппаратуру отпадут)
Надо уже наших людей в штатском во всеми любимую Белаурсь отправлять на обучение)
Померещился митинг? Подгоняй водомёты.....и вопросы про аппаратуру отпадут)
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 18:24
Цитата:
«Человек среднего возраста в штатском забрал у меня телефон,
Это называется - грабёж. Открытое похищение имущкства...
Номер статьи УК - не знаю...
«Человек среднего возраста в штатском забрал у меня телефон,
Это называется - грабёж. Открытое похищение имущкства...
Номер статьи УК - не знаю...
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 18:27
Цитата:
Это Беларуссов, надо в Казахстан, на стажировку - посылать...
abaika95:
Надо уже наших людей в штатском во всеми любимую Белаурсь отправлять на обучение)
Надо уже наших людей в штатском во всеми любимую Белаурсь отправлять на обучение)
Это Беларуссов, надо в Казахстан, на стажировку - посылать...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1109
Re: Журналист пострадала, когда властям померещился митинг –...
Отправлено: 26.10.20 - 19:23
Цитата:
Не понимаю, я этого Лукашенко: в стране был порядок; города и посёлки - ухоженные; аграрный сектор - лучший в СНГ; промышленность - не хуже, а некоторые предприятия лучшие в Европе; какие трактора МТЗ - не уступают по качеству и надёжности Джон Дирам; IT-технология - тоже лучшая в СНГ - и что он держится за эту власть;
НЕ ХОЧЕТ его народ - надо было вовремя уходить.
Переехал бы в Россию, к Акаеву, Януковичу - бухали бы на троих.
Через год-два новая власть была бы в полной Ж..Е, как Украина.
Вот тогда он сказал бы на весь мир: какую я вам страну сдал и что вы с ней сделали и какая она сейчас.
abaika95:
любимую Белаурсь
любимую Белаурсь
Не понимаю, я этого Лукашенко: в стране был порядок; города и посёлки - ухоженные; аграрный сектор - лучший в СНГ; промышленность - не хуже, а некоторые предприятия лучшие в Европе; какие трактора МТЗ - не уступают по качеству и надёжности Джон Дирам; IT-технология - тоже лучшая в СНГ - и что он держится за эту власть;
НЕ ХОЧЕТ его народ - надо было вовремя уходить.
Переехал бы в Россию, к Акаеву, Януковичу - бухали бы на троих.
Через год-два новая власть была бы в полной Ж..Е, как Украина.
Вот тогда он сказал бы на весь мир: какую я вам страну сдал и что вы с ней сделали и какая она сейчас.
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 19:29
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 20:37
Цитата-/Через год-два новая власть была бы в полной Ж..Е, как Украина.Вот тогда он сказал бы на весь мир: какую я вам страну сдал и что вы с ней сделали и какая она сейчас./
Вы вроде социолог должны понимать сущность людей или конкретнее сущность толпы) ну в киргизии вон свергают и свергают, кто-то вспомнил а зачем мы это начали? Либерда кто был у истоков развала СССР хоть словом усомнилась по прошествии зачем они это сделали?) На Украине кто-то поднимает вопросы а зачем скакали на майдане?) Так и тут плюнут в ладошку утруться и дальше пойдут) почему так происходит? Человеку а конкретнее толпе трудно мыслить объективно и страшно,иначе все жертвы и все герои тех событий бессмысленны) да и политтехнологи из "дружественных" стран не позволят это сделать)
Вы вроде социолог должны понимать сущность людей или конкретнее сущность толпы) ну в киргизии вон свергают и свергают, кто-то вспомнил а зачем мы это начали? Либерда кто был у истоков развала СССР хоть словом усомнилась по прошествии зачем они это сделали?) На Украине кто-то поднимает вопросы а зачем скакали на майдане?) Так и тут плюнут в ладошку утруться и дальше пойдут) почему так происходит? Человеку а конкретнее толпе трудно мыслить объективно и страшно,иначе все жертвы и все герои тех событий бессмысленны) да и политтехнологи из "дружественных" стран не позволят это сделать)
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 20:38
Цитата:
Макс тут опять тебя провоцируют
Разберись! )
Козлов я:
Макс тут опять тебя провоцируют
Разберись! )
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 20:44
Цитата:
Что-то смотрящих развелось..!
abaika95:
Макс ... Разберись! )
Макс ... Разберись! )
Что-то смотрящих развелось..!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8273
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 20:55
Журналист пострадала, когда властям померещился митинг – «Әдiл сөз»
Отправлено: 26.10.20 - 20:58
Цитата:
Так это не шутка,это грустная правда жизни,ты же тут возмущался чтобы не произносили слово на Х.? Что ж теперь молчишь?
maxsaf:
Так это не шутка,это грустная правда жизни,ты же тут возмущался чтобы не произносили слово на Х.? Что ж теперь молчишь?
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