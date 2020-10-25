Отправлено: - 20:54

Так, может, вместо помощи частникам создать опять государственные сельхозпредприятия и тратить деньги на себя?

Цитата:Допустим, создали. Вложили кучу денег, а отдачи нет, вложили еще - отдачи нет. Проверили, посчитали, пересажали, еще денег влили - опять отдачи нет. Снова сажать. Замкнутый круг получится))