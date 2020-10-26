Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+6°C
  • 743 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • С-СЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Правила выдачи микрокредитов изменили в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40191
Правила выдачи микрокредитов изменили в Казахстане
Отправлено: 26.10.20 - 12:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Установление процедуры досудебного урегулирования задолженности физических лиц по микрокредитам позволит снизить социальное напряжение и уменьшить риски увеличения проблемных обязательств", – заключили в агентстве.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4193
Re: Правила выдачи микрокредитов изменили в Казахстане
Отправлено: 26.10.20 - 12:36
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Практически ничего не изменилось, так же осталось как прежде
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 73.19 Ko -