Отправлено: - 15:53

Добринцофф:

Зачем брать на себя,если проще запустить несколько мониторинговых групп по магазинам и ресторанам,которые обязательно выявят нарушения и всё можно будет свалить на них.

Цитата:А эти мониторинговые группы на ярмарке почему не мониторили? Выходит, что мониторят они как-то выборочно. А на чем основывается их мониторинговый выбор? Похоже, что уже пора создавать мониторинговые группы для мониторинга мониторинговых групп. Иначе домониторимся ...