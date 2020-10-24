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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 898 из 898«1...896897898
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8267
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.10.20 - 23:04
#13456
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Цитата:
abaika95:
для них это не понятно, во первых, во вторых,и в третьих это для них грубо)

Это вы про редакцию газеты, у которой вы в гостях? Правила то они придумывали)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8267
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.10.20 - 23:46
#13457
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Цитата:
abaika95: Цитата -/Не беритесь судить О ТОМ о ЧЕМ не знаете, и не будете выглядеть СМЕШНЫМ/

Можно сделать данный коммент официальным в начале любой новости?)


А разве вас это остановит?))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2846
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 03:02
#13458
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Цитата:
alex_60:
Я смотрящий.

-----Крутяк!! И кто тебя поставил ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2846
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 03:23
#13459
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Цитата:
alex_60:
Опять нарушение. Читайте правила.
----Давно ли сам красным был ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2846
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 03:26
#13460
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Цитата:
ACROS:
Сторожила забыл спросить .....

----Тут просто комплекс Наполеона , Абайка подтвердить
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8267
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 03:32
#13461
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Цитата:
Гога: Крутяк!! И кто тебя поставил ?
Да что вы понимаете в самопровозглашении? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9759
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 04:50
#13462
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Хабиб задушил Гейджи во втором раунде.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1883
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 11:45
#13463
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Если я прав в своих подсчетах, то у Алекса сегодня днюха и даже,судя по цифирке, юбилей,не? Поздравляю! Даже нашел твою первую фотографию.



:lol: :lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9759
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 12:24
#13464
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Цитата:
Козлов я:
Поздравляю


Спасибо.
креативно.
Налил пока не выпил.
Начало а 14.00

[Исправлено: alex_60, 25.10.2020 - 12:48]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2846
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 12:44
#13465
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А я лучше за внучку выпью ! За её ДР ! :-P
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20311
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 13:06
#13466
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Цитата:
alex_60:
Начало а 14.00

В каком Ресторане?
А ваще то, нельзя,
в Ресторане... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1883
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 13:34
#13467
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Цитата:
alex_60:
Спасибо.


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5584
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 15:04
#13468
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Цитата-/Это вы про редакцию газеты, у которой вы в гостях? Правила то они придумывали/


А мы разве в гостях?)




Цитата-/А разве вас это остановит?)/


Меня да,про вас не скажу)
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
374
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 16:12
#13469
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25 октября 1990 года Верховный совет принял Декларацию о государственном суверенитете КазССР, которым провозгласил республику суверенным государством, ее территорию – неделимой и неприкосновенной, гражданство республики, равенство прав и свобод граждан, право республики на самостоятельное решение всех вопросов, связанных с политическим, экономическим, социальным и национально-культурным строительством в республике, разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, исключительную собственность республики на землю и ее недра, воды, воздушное пространство, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, культурные и исторические ценности народа, весь экономический, научно-технический потенциал, провозгласил многообразие и равенство форм собственности.
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